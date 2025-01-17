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Бителло близок к переходу в «Ботафого» за 18 млн евро

вчера, 17:17

По информации инсайдера Ивана Карпова, полузащитник «Динамо» Бителло близок к переходу в «Ботафого» за 18 млн евро плюс бонусы.

Клубы общаются напрямую и уже близки к достижению компромисса.

Сообщалось, что в 2023 году Бителло был приобретен у «Гремио» за 10 млн евро.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 20:23
Полетели бразильские утки в теплые края
Capral
Capral
вчера в 20:08
Вот, я вспомнил историю, с нашим незабвенным динамовцем А.И.Максименковым, Светлая ему Память!!! По игровой манере, они схожи с Битело, два умных, техничных игрока, диспетчеры. Да, так, к чему это я, а к тому, что зимой 1978г., Максименков решил вернуться в Торпедо. Динамо очень нуждалось в Максименкове!!! И вот, руководство Клуба, то-есть, менты, подняли игроку зарплату и он остался в команде. Я провел небольшую параллель, между ментовским Клубом и барыгами из ВТБ. Конечно, невозможно сравнивать, те, советские зарплаты с нынешними банкирскими, просто, для сравнения- кто есть кто...
баск
баск
вчера в 19:31
Ну, вполне адекватные деньги за Битело, и если дело выгорит, то недовольным никто не останется.
Сделка, вероятно, хорошо продвигается, судя по тому, что в динамовском фан-шопе футболку Бита уже содрали с манекена))

Постепенно выяснилось, что сторона игрока нацелена не просто на прибавку к жалованию, а на увеличение его почти вдвое.
Примерным ориентиром был уровень доходов зенитовского Вендела, что точно не про Динамо.

Видимо, понимание этого было просчитано стороной игрока заранее, что при желании нетрудно, поскольку уровень зарплат в клубах это секрет Полишинеля..
Оттого Бит, как теперь понятно, с возвращением из отпуска и не торопился, будучи проинструктирован, что этого не потребуется.

Американский миллиардер Джон Текстор, владелец Ботафого, созрел к мощному дальнейшему усилению состава и Битело попал в круг его интересов.
В таких условиях сделка, пожалуй, имеет шансы состояться..
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:19
Уход бразильца заметно ослабит атаку Динамовцев, т.к именно от него исходит большая часть креатива и нестандартных действий в атаке москвичей! Да, клуб заработает с его продажи, но найдут ли равноценную замену?!
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:53
Бителло близок к переходу в «Ботафого» за 18 млн евро
Сообщалось, что в 2023 году Бителло был приобретен у «Гремио» за 10 млн евро.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1397999/bitello-botafogo 17.01.2025

- Не долго музыка играла... Не долго фраер танцевал... Хорошо, что хоть в +...
Capral
Capral
вчера в 17:35
Не знаю, на сколько можно верить Карпу- идут переговоры или нет, потому что, завтра может быть опровержение. Но, уже одно то, что завление Битело и его агента о том, что они не думали, что исключение российских клубов из еврокубков не будут долгим- вздор и неправда. В Бразилии, куда собирается вернуться игрок- еврокубков точно нет. Вероятно, барыги из ВТБ пожадничали и не прибавили жалование игроку, который является для команды ведущим, а скупой, как известно- платит дважды... Сумма неплохая за продажу Битело, но вопрос в другом: как быстро, ростовщики найдут равноценную замену футболисту ,и как оперативно? Но всё же, я бы не стал торопить события, хотя, как говорится- дыма без огня не бывает, а сама история, позитива, точно не добавляет...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:24, ред.
Не верю, это распил денег. Ботафого этих денег хватит, чтобы два года платить зарплату игрокам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:20
Хорошая сделка для москвичей...
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