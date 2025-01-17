Бителло близок к переходу в «Ботафого» за 18 млн евро

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вчера, 17:17

По информации инсайдера Ивана Карпова, полузащитник «Динамо» близок к переходу в «Ботафого» за 18 млн евро плюс бонусы.

Клубы общаются напрямую и уже близки к достижению компромисса.

Сообщалось, что в 2023 году Бителло был приобретен у «Гремио» за 10 млн евро.