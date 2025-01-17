По информации инсайдера Ивана Карпова, полузащитник «Динамо» Бителло близок к переходу в «Ботафого» за 18 млн евро плюс бонусы.
Клубы общаются напрямую и уже близки к достижению компромисса.
Сообщалось, что в 2023 году Бителло был приобретен у «Гремио» за 10 млн евро.
Сделка, вероятно, хорошо продвигается, судя по тому, что в динамовском фан-шопе футболку Бита уже содрали с манекена))
Постепенно выяснилось, что сторона игрока нацелена не просто на прибавку к жалованию, а на увеличение его почти вдвое.
Примерным ориентиром был уровень доходов зенитовского Вендела, что точно не про Динамо.
Видимо, понимание этого было просчитано стороной игрока заранее, что при желании нетрудно, поскольку уровень зарплат в клубах это секрет Полишинеля..
Оттого Бит, как теперь понятно, с возвращением из отпуска и не торопился, будучи проинструктирован, что этого не потребуется.
Американский миллиардер Джон Текстор, владелец Ботафого, созрел к мощному дальнейшему усилению состава и Битело попал в круг его интересов.
В таких условиях сделка, пожалуй, имеет шансы состояться..
Сделка, вероятно, хорошо продвигается, судя по тому, что в динамовском фан-шопе футболку Бита уже содрали с манекена))
Постепенно выяснилось, что сторона игрока нацелена не просто на прибавку к жалованию, а на увеличение его почти вдвое.
Примерным ориентиром был уровень доходов зенитовского Вендела, что точно не про Динамо.
Видимо, понимание этого было просчитано стороной игрока заранее, что при желании нетрудно, поскольку уровень зарплат в клубах это секрет Полишинеля..
Оттого Бит, как теперь понятно, с возвращением из отпуска и не торопился, будучи проинструктирован, что этого не потребуется.
Американский миллиардер Джон Текстор, владелец Ботафого, созрел к мощному дальнейшему усилению состава и Битело попал в круг его интересов.
В таких условиях сделка, пожалуй, имеет шансы состояться..