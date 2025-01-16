«Ботафого» направил в «Зенит» предложение о трансфере Вендела

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вчера, 11:36

По информации источника, «Ботафого» ведёт переговоры с полузащитником «Зенита» и направил в клуб из Санкт-Петербурга предложение о трансфере.

Футболист позитивно настроен относительно возможного перехода в бразильскую команду. У него есть желание покинуть Россию и попасть в поле зрения главного тренера сборной Бразилии Доривала Жуниора.

В «Ботафого» считают, что шансы на достижение соглашения о трансфере в этом году выше, чем в 2024-м. Однако переговоры с петербуржцами идут непросто, и договорённости о стоимости сделки пока не достигнуто.