Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ботафого» направил в «Зенит» предложение о трансфере Вендела

вчера, 11:36

По информации источника, «Ботафого» ведёт переговоры с полузащитником «Зенита» Венделом и направил в клуб из Санкт-Петербурга предложение о трансфере.

Футболист позитивно настроен относительно возможного перехода в бразильскую команду. У него есть желание покинуть Россию и попасть в поле зрения главного тренера сборной Бразилии Доривала Жуниора.

В «Ботафого» считают, что шансы на достижение соглашения о трансфере в этом году выше, чем в 2024-м. Однако переговоры с петербуржцами идут непросто, и договорённости о стоимости сделки пока не достигнуто.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент «Сан-Лоренсо» отреагировал на слухи об интересе клуба к Акинфееву
15 января
СлухиРоссийские клубы интересуются защитником из МЛС
15 января
ОфициальноПолузащитник «Пари НН» Глазер продолжит карьеру в «Кайрате»
15 января
Бразильцы любят трансферы в «Зенит». У чемпионов запросили безумные деньги за молодого игрока
15 январяВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
16-летний нападающий Сорокин перешёл из «Зенита» в «Спартак»
15 января
Слухи«Зенит» предложил свыше 26 млн евро за защитника «Фламенго»
15 января
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 13:24
Это болельщики Спартака наверное не поняли что к чему.) До перехода в Зенит Соболев уже долго не играл в основе Спартака. Спартаку нужно было избавиться от скандального игрока, а Соболев говорил о желании перейти в Зенит. Для этого провели целую операцию. Сначала агент Андреев запустил утку об интересе турков к Соболеву, затем о предложении Соболева ЦСКА, зная что ЦСКА он и на нюх не нужен, тут кстати Зенит играет вничью с Химками и Андреев, через Погорелова, который раньше работал в его агентстве, а сейчас в штабе Зенита убедили Миллера, что кроме высокорослого Соболева некому замыкать прострелы у ворот соперника. Миллер надавил на Семака и тот согласился.
Константин Белых
Константин Белых ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:15
А так то никто не в теме кроме вас это понятно. Ситуация с его переходом была под грифом секретно -никто даже в Спартаке не понял что к чему.
lotsman
lotsman
вчера в 12:56
Вендела надо отпускать. Он очень хочет вернуться в Бразилию и если его не отпустить, толку в Зените от него не будет, никакого. Он не будет играть как надо, будет дурака валять. Зенит перенасыщен игроками такого плана, а много хорошо не бывает. Надо разрядить немного, легче дышать остальным будет. Может Соболь заиграет. Зря что ли его взяли в команду.)
lotsman
lotsman ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 12:36
".........Вот захотели Соболя-просто дали дураку больше денег включили адм ресурс но забрали-и толку?.............."
Надо быть в теме, знать историю перехода Соболя в Зенит, прежде чем писать о "...захотели......дали больше......включили админ.....забрали......."
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:32
Сомневаюсь, что это предложение соответствует реальной цене игрока.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:24
Как обычно, за 5 копеек...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:16
Вечером деньги-утром стулья.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:14
Его надо было ещё раньше продавать
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:11
Руководы Зенита конечно поражают. Скупают все и вся но на выход никого. Что так вцепились как кобель в 57 в этого Вендела-он 4 года отыграл-умейте вовремя отпустить. Но тут как будто личный каприз Миллера-будет здесь и точка и никакие доводы его не трогают. в 22 году завалили их деньгами лишь бы не ушли. Бразилы если их вовремя не отпустить только вредят-примеров масса. Вот захотели Соболя-просто дали дураку больше денег включили адм ресурс но забрали-и толку? Мозгами надо управлять клубом а не деньгами. А Зенит лихорадочно держится за этих четверых (Клава Барриос Дуглас Вендел) И боится как огня чтоб хоть один не ушел выставляя нереальные для бразильских клубов ценники только зля игроков. Поймите вы что они уже обеспечили себя и у нас им уже ловить нечего и они хотят на родину. Но своим ослиным упорством Зенит стреляет себе в ногу картечью. Как то так..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:00
Пусть уходит, Сергей Богданович и не такие проблемы решает)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:59
Вот это я понимаю новости.
К марту останутся только в лидерах Алип и Соболев, и поведут команду в зону лиги деференций
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:58
Ну если Вендел хочет уйти,надо отпускать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:50
Много не предложат, исходя из ситуации
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 