Исполнилась мечта Луиса Энрике. Хвича – в ПСЖ

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сегодня, 17:20

Сделает атаку парижан более сбалансированной.

Безусловно, одним из главных трансферов зимы станет переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в ПСЖ . Грузинский вингер оживил традиционно блеклую трансферную картину января. Еще до официального объявления о сделке на улицах Парижа можно было встретить людей в футболках ПСЖ с именем Кварацхелии и цифрой «7». Болельщики ПСЖ в настоящем восторге от новичка, который напомнил им, что парижский клуб все-таки претендует на звание топового.

В предыдущие сезоны они могли похвастаться наличием в своей команде Неймара, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Текущий сезон в этом плане отличается – клуб не имеет явной звезды первой величины. Конечно, Хвичу нельзя приравнять к тем, кого мы назвали выше, однако разбалованное самолюбие парижских фанатов его переход потешит.

Кварацхелии в следующем месяце исполнится 24 года, и нынешний контракт должен быть для него пиковым. С точки зрения финансов Хвича точно не прогадал. За него ПСЖ заплатил 65 миллионов евро, контракт рассчитан на 4,5 года. Зарплата самого футболиста должна вырасти в разы. В Неаполе он зарабатывал около 1,6 миллиона евро, а в Париже будет получать до 7,5 миллиона, если верить информации французских СМИ . Это почти столько же, сколько агент игрока требовал во время переговоров о продлении контракта с «Наполи». Но клуб не был готов идти на такую сделку.

Тренерское желание

К слову, оказаться в Париже Кварацхелия мог еще прошлым летом. Главный тренер парижан Луис Энрике видел в экс-игроке «Локомотива» и «Рубина» идеальную замену Мбаппе. Если не по игровому стилю и манере действий, то по сохранению баланса в атаке. Сейчас игровая схема ПСЖ кажется «скособоченной», грубо говоря. Все строится по правому флангу, где на себе тащат атакующую активность Ашраф Хакими и Усман Дембеле. Причем Энрике пытается как-то смещать груз, переводя иногда последнего в центр. Но там он менее эффективен. А другие исполнители в атаке не могут поддерживать такой же уровень динамики, и действия ПСЖ на поле становятся более предсказуемыми и менее острыми. Это несмотря на немалое количество номинальных игроков атаки.

Ведь у ПСЖ есть такие вингеры, как Брэдли Барколя, Дезире Дуэ, Ли Кан Ин, на острие имеются Рандал Коло Муани и Гонсалу Рамуш. Всем им чего-то не хватает для создания адекватного баланса активности Дембеле и Хакими. Барколя обнадеживающе начал сезон, но в десяти последних матчах ничего не забил. Дуэ проявил себя только в декабре, а диапазон эффективности Ли весьма ограничен. При этом Рамуш не может толком закрепиться и поймать результативную волну, а Коло Муани откровенно разочаровывает, и клуб хочет расстаться с одним из самых дорогих приобретений.

В таких условиях Луису Энрике крайне необходим был сильный игрок на правый край атаки. Чтобы с проснувшимся Рамушем и активным Дембеле сформировалась наконец-то ударная тройка. Причем испанский тренер настаивал именно на приобретении Хвичи. Ради этого ПСЖ провел половину сезона в разбалансированном состоянии. Ведь «Наполи» прошлым летом отказался отпускать Хвичу в Париж. Тогда неаполитанцы еще надеялись, что им удастся убедить его продлить контракт, истекавший в 2027 году. Но к зиме пришло понимание, что лучше продать, пока цена приемлема.

Между тем, Луиса Энрике соблазняли другими вариантами. Например, известно, что была предложена кандидатура Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед», появлялась возможность подписать Карима Адейеми. А в августе прошлого года в зоне доступа ПСЖ оказывались даже Джейдон Санчо и Рафаэл Леау. Но все эти варианты Энрике отвергал, пытаясь дождаться Хвичу. И добился своего.

Для испанца кандидатура Кварацхелии идеальна, потому что он уже достаточно опытный и статусный игрок, но при этом есть пространство для шлифовки и оттачивания некоторых аспектов игры. Луис Энрике такое любит. Хвича не похож по характеристикам на Мбаппе, однако точно существенно расширит диапазон возможностей ПСЖ в атаке. Теперь не вся креативная угроза будет исходить из зоны Дембеле с Хакими. Непредсказуемость нападения вырастет в разы.

Ожидание

От Хвичи не будут ждать нескольких десятков голов за сезон, как это делал Мбаппе, однако преимущества Кварацхелии совсем в другом – в создании остроты, причем не обязательно для себя, а для всей группы атаки. Он покинул Италию, проведя за «Наполи» 191 матч, в которых забил 46 мячей и сделал 48 голевых передач во всех турнирах. А сколько опасных и голевых моментов команда создала благодаря действиям Хвичи, трудно сосчитать.