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ПСЖ объявил о трансфере Кварацхелии

сегодня, 00:23

ПСЖ на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с крайним нападающим Хвичей Кварацхелией.

Трудовое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 2029 года.

ПСЖ объявил о трансфере Кварацхелии

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16 января
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:05
Вздрогнули Лорьяны и Гавры)))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 08:26
Если ПСЖ заплатил 70 млн. это проблема ПСЖ или не проблема. А игроку только удачи!
galem72
galem72
сегодня в 08:02
За 19 матчей только 5 мячей и 3 асс. Странное решение арабов подписать себе полуактивного атакера, да ещё за такую сумму. В этой сделке выиграли только Продюсер и его клуб.
Конечно, есть шанс, что Хвича исправится в Париже после унылого, зажатого и тактического СариАла, но, блин, не за 70млн же писать себе такого кота в мешке.
ABir
ABir
сегодня в 07:56
Молодой еще, пусть попробует, но ПСЖ это немного другой уровень. В Наполи ему было комфортно, но в Париже другие деньги, но и другая конкуренция, отношение и работа.. даже великий Марадона не рвался из Наполи, а Хвичи рванул. Поглядим на него в ПСЖ.
allemz
allemz
сегодня в 01:52
При Спаллетти за него можно было 70 лямов отдавать. Сейчас всё в руках или мозгах Энрике.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:57, ред.
Что - то у меня сомнения, подходит ли Хвича по стилю этой команде. Посмотрим. В любом случае пожелаем ему удачи.
Capral
Capral
сегодня в 00:39
Ну уши у него конечно...))))))))))))))))))))))))
Capral
Capral
сегодня в 00:33
протон.

Красавец, постановка вопроса- за это? Я бы даже сказал- за "что"?
Vea
Vea ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:33
Ничего, за пустышку украинскую Челси вообще 80 отдали.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:30
Зря потраченные деньги…
протон
протон
сегодня в 00:30
Очень переоценённый игрок. Просто жесть, 70 лямов за это?)))
Гость
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