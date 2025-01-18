ПСЖ объявил о трансфере Кварацхелии

ПСЖ на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с крайним нападающим Хвичей Кварацхелией.
Трудовое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 2029 года.
ПСЖ на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с крайним нападающим Хвичей Кварацхелией.
Трудовое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 2029 года.
Конечно, есть шанс, что Хвича исправится в Париже после унылого, зажатого и тактического СариАла, но, блин, не за 70млн же писать себе такого кота в мешке.
Конечно, есть шанс, что Хвича исправится в Париже после унылого, зажатого и тактического СариАла, но, блин, не за 70млн же писать себе такого кота в мешке.
Красавец, постановка вопроса- за это? Я бы даже сказал- за "что"?
Красавец, постановка вопроса- за это? Я бы даже сказал- за "что"?