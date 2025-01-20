Узбекский футболист Хусанов перешёл в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова.
С узбекским футболистом подписан контракт до лета 2029 года. В новой команде игрок будет выступать под 45-м номером.
«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова.
С узбекским футболистом подписан контракт до лета 2029 года. В новой команде игрок будет выступать под 45-м номером.
Ну, я конечно же преувеличил))) но думаю суть ясна)
Я в 2014 году гостил в Армении, и там почти у всех были футболки Мхитаряна, он тогда был игроком БД. Вот просто по городу ребята ходили в футболках с его именем) сейчас у кого спрашивал, что-то футболок Дортмунда там уже не видать))
Ну, я конечно же преувеличил))) но думаю суть ясна)
Я в 2014 году гостил в Армении, и там почти у всех были футболки Мхитаряна, он тогда был игроком БД. Вот просто по городу ребята ходили в футболках с его именем) сейчас у кого спрашивал, что-то футболок Дортмунда там уже не видать))
Не весь, но фан базы у вас конечно же прибавится)))
Не весь, но фан базы у вас конечно же прибавится)))
Ни такой трансфер я ждал конечно, но пожелаю удачи. Видел нарезки с его игрой, очень жесткий парень, как бы не удалялся через матч)
Ни такой трансфер я ждал конечно, но пожелаю удачи. Видел нарезки с его игрой, очень жесткий парень, как бы не удалялся через матч)