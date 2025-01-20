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Узбекский футболист Хусанов перешёл в «Манчестер Сити»

вчера, 21:01

«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова.

С узбекским футболистом подписан контракт до лета 2029 года. В новой команде игрок будет выступать под 45-м номером.

Узбекский футболист Хусанов перешёл в «Манчестер Сити»

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 05:10
Жесткий защитник, как раз для АПЛ
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:31
Удачи!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:30
Успехов парнишке в МС и терпения
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:29
Нормальные футболисты у Узбекистана.
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:28
Думаю 40 + бонусы....это ппц цены!!
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:23
Интересно за сколько его купили? Неужели за 50 лямов? Цена по трансфермаркту 12 лямов...
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:36, ред.
Приветствую!!))
Ну, я конечно же преувеличил))) но думаю суть ясна)

Я в 2014 году гостил в Армении, и там почти у всех были футболки Мхитаряна, он тогда был игроком БД. Вот просто по городу ребята ходили в футболках с его именем) сейчас у кого спрашивал, что-то футболок Дортмунда там уже не видать))
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:34
Чётко подметил!))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:30
Как бы не удалялся, но номер Балотелли взял))
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:30
Привет, дружище!
Не весь, но фан базы у вас конечно же прибавится)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:29
Рад за земляка. Надеюсь такой карьерный прыжок не вскружит голову молодому игроку!
nft9kkpmwwsk
nft9kkpmwwsk
вчера в 21:16
Круто,удачи парню
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:04, ред.
Теперь Узбекистан за МС болеет)))
Ни такой трансфер я ждал конечно, но пожелаю удачи. Видел нарезки с его игрой, очень жесткий парень, как бы не удалялся через матч)
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