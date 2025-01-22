Хедира назвал свой топ-5 лучших полузащитников в истории

Экс-игрок сборной Германии назвал свой топ-5 лучших хавбеков в истории футбола.

На пятом месте оказался .

Четвертое место у .

Я видел его игру лишь на видео, но даже после завершения карьеры он продолжал менять футбол.

У третье место.

Я много раз играл против него, и он никогда не терял мяч. Его пасы, его дриблинг? Не видел ничего подобного ни до, ни после.

На втором месте , Хедира отметил его выступления за «Наполи» и сборную Аргентины.

Возглавил рейтинг .

Он был моим кумиром. Я смотрел каждый его матч за «Реал», а также за сборную Франции, когда он стал чемпионом мира в 1998 году.

Зидан делал футбол очень простым. Я пытался повторить это, но у меня никогда не получалось так хорошо, как у него.