Хедира назвал свой топ-5 лучших полузащитников в истории

Экс-игрок сборной Германии Сами Хедира назвал свой топ-5 лучших хавбеков в истории футбола.
На пятом месте оказался Роналдиньо.
Он был первым футболистом «Барселоны», которому аплодировали стоя на «Бернабеу».
Четвертое место у Франца Беккенбауэра.
Я видел его игру лишь на видео, но даже после завершения карьеры он продолжал менять футбол.
У Андреса Иньесты третье место.
Я много раз играл против него, и он никогда не терял мяч. Его пасы, его дриблинг? Не видел ничего подобного ни до, ни после.
На втором месте Диего Марадона, Хедира отметил его выступления за «Наполи» и сборную Аргентины.
Возглавил рейтинг Зинедин Зидан.
Он был моим кумиром. Я смотрел каждый его матч за «Реал», а также за сборную Франции, когда он стал чемпионом мира в 1998 году.
Зидан делал футбол очень простым. Я пытался повторить это, но у меня никогда не получалось так хорошо, как у него.
P.S. Если исключить Кайзера (который деф, а не хав) и добавить Хави, то как по мне, список Хедиры полноценный.
P.S. Если исключить Кайзера (который деф, а не хав) и добавить Хави, то как по мне, список Хедиры полноценный.