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Хедира назвал свой топ-5 лучших полузащитников в истории

вчера, 17:33

Экс-игрок сборной Германии Сами Хедира назвал свой топ-5 лучших хавбеков в истории футбола.

На пятом месте оказался Роналдиньо.

Он был первым футболистом «Барселоны», которому аплодировали стоя на «Бернабеу».

Четвертое место у Франца Беккенбауэра.

Я видел его игру лишь на видео, но даже после завершения карьеры он продолжал менять футбол.

У Андреса Иньесты третье место.

Я много раз играл против него, и он никогда не терял мяч. Его пасы, его дриблинг? Не видел ничего подобного ни до, ни после.

На втором месте Диего Марадона, Хедира отметил его выступления за «Наполи» и сборную Аргентины.

Возглавил рейтинг Зинедин Зидан.

Он был моим кумиром. Я смотрел каждый его матч за «Реал», а также за сборную Франции, когда он стал чемпионом мира в 1998 году.

Зидан делал футбол очень простым. Я пытался повторить это, но у меня никогда не получалось так хорошо, как у него.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:53, ред.
Список может быть разным.... но как Хедира отделил Хави от Иньесты для меня абсолютно непонятно. Если назвал одного, то называй и другого, ведь они были неотделимы в игре.

P.S. Если исключить Кайзера (который деф, а не хав) и добавить Хави, то как по мне, список Хедиры полноценный.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:21
верно))
еще включил бы в этот список Ф. Черенкова
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:29
Иньеста, Пирло, Баджо, Кройф, Модрич с Кроосом, Гуллит, и, конечно, сам Александр Мостовой.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:07
Это ведь его список. У меня свой, у тебя тоже))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:43
Беккенбауэр? Он вроде защитник. Ну и ладно. Список можно дополнить Месси и Маттеусом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:25
без Йохана Кройфа этот список неполноценный.
а великий бразилец Зико намного высококлассный чем Зидан.
а Мишель Платини?!
они были настоящие лидеры своих команд.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:24
Это лишь субъективное мнение Хедиры... Лично я, для начала, удалил бы из этого перечня Марадону и впредь не сравнивал бы больше никогда и никого ни с ним, ни с Пеле. Кому нужны все эти топ-5,10,15 и так далее, от кого попало...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:53
Все это спорно. Но сколько людей столько и мнений
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