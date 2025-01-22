Мбаппе: «Я могу говорить о Неймаре много, но хочу помнить позитивное»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал слова своего бывшего одноклубника по ПСЖ Неймара.
Ранее бразильский футболист сообщил о том, что у них с французом сначала были хорошие отношения, но после перехода в парижский клуб форварда Лионеля Месси у Мбаппе появилась небольшая ревность, а потом были конфликты, произошли изменения в поведении.
Правда в том, что мне нечего сказать. Я очень сосредоточен на том, что делаю здесь, в Мадриде. Я испытываю огромное уважение к Неймару. Я могу говорить о нём много, но хочу помнить позитивное, об уникальном игроке в истории футбола и обо всех моментах, которые мы провели в Париже. Теперь я в Мадриде, хочу насладиться Мадридом и пожелать удачи Неймару, всей его семье и друзьям.
"Хитрый Лис" ,мне нечего более сказать!!!
"Хитрый Лис" ,мне нечего более сказать!!!
Вроде бы и не гонит , но в тоже время язык и мысли его слегка заплетаются...)
Спросил бы Неймара как правильно злоупотреблять, узнал бы что закуска градус понижает....)
Вроде бы и не гонит , но в тоже время язык и мысли его слегка заплетаются...)
Спросил бы Неймара как правильно злоупотреблять, узнал бы что закуска градус понижает....)
Как семейная пара, не иначе.
Как семейная пара, не иначе.
"Я могу говорить о нём много"
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Вчера Мбаппе сказал, что раньше он много думал, а теперь видимо совсем перестал)))
"Я могу говорить о нём много"
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Вчера Мбаппе сказал, что раньше он много думал, а теперь видимо совсем перестал)))