Мбаппе: «Я могу говорить о Неймаре много, но хочу помнить позитивное»

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вчера, 12:23

Нападающий «Реала» прокомментировал слова своего бывшего одноклубника по ПСЖ .

Ранее бразильский футболист сообщил о том, что у них с французом сначала были хорошие отношения, но после перехода в парижский клуб форварда Лионеля Месси у Мбаппе появилась небольшая ревность, а потом были конфликты, произошли изменения в поведении.