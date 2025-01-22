Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Мбаппе: «Я могу говорить о Неймаре много, но хочу помнить позитивное»

вчера, 12:23

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал слова своего бывшего одноклубника по ПСЖ Неймара.

Ранее бразильский футболист сообщил о том, что у них с французом сначала были хорошие отношения, но после перехода в парижский клуб форварда Лионеля Месси у Мбаппе появилась небольшая ревность, а потом были конфликты, произошли изменения в поведении.

Правда в том, что мне нечего сказать. Я очень сосредоточен на том, что делаю здесь, в Мадриде. Я испытываю огромное уважение к Неймару. Я могу говорить о нём много, но хочу помнить позитивное, об уникальном игроке в истории футбола и обо всех моментах, которые мы провели в Париже. Теперь я в Мадриде, хочу насладиться Мадридом и пожелать удачи Неймару, всей его семье и друзьям.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В сборной Иордании допустили, что могут обыграть Россию
Вчера, 10:36
Де ла Фуэнте: «Здорово, что ситуация с регистрацией Ольмо разрешилась»
21 января
Экс-игрок МЮ отреагировал на слова Аморима о «худшей команде в истории»
21 января
Агент Лоррана прокомментировал информацию о переходе игрока в ЦСКА
21 января
Погба заявил, что не заинтересован играть в России
21 января
Хусанов прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»
20 января
Сортировать
Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:17
Почти. Я шатен
shur
shur ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 16:56, ред.
...после прочитки статьи опускаюсь вниз и вижу надпись
"Хитрый Лис" ,мне нечего более сказать!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 16:36
Говорить ничего не надо, слова - просто сотрясание воздуха, поступки говорят обо всём. Например, Мбаппе занял позицию Неймара на поле, а бразильцу пришлось играть ниже. Или как Мбаппе толкнул Месси плечом, а после победы на ЧМ так вовсе уехал типа в отпуск.
e32r34pmg9nd
e32r34pmg9nd
вчера в 14:51
Ты знаешь Африканский клоун,когда тебе дадут пинка под одно место,вот тогда ты 75 -будишь вспоминать сколько гадости ты принёс людям!
112910415
112910415
вчера в 14:11
лучше ему молчать, конечно
shlomo
shlomo
вчера в 13:15
Не умеет черепашка давать интервью.... пусть тренируется в разговорном жанре.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:00
Неужели сынок выскочил из поля зрения мамы и заглянул в винный погребок-кабачок?!))
Вроде бы и не гонит , но в тоже время язык и мысли его слегка заплетаются...)
Спросил бы Неймара как правильно злоупотреблять, узнал бы что закуска градус понижает....)
lotsman
lotsman
вчера в 12:48
"Ваш комментарий стал лучшим" - Не заметил)
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:40
Алчное семейное черепахино трепло...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:38
Ревность, конфликты, изменение поведения, а после расставания хочется помнить только хорошее...

Как семейная пара, не иначе.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:25, ред.
"Правда в том, что мне нечего сказать."
"Я могу говорить о нём много"
-------------------
Вчера Мбаппе сказал, что раньше он много думал, а теперь видимо совсем перестал)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 