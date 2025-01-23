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«Ювентус» договорился о подписании защитника «Челси»

вчера, 10:36

«Ювентус» арендует за 5 миллионов евро до конца сезона защитника «Челси» Ренату Вейгу. Аренда не предусматривает опцию выкупа. Игрок вернётся в состав «Челси» к Клубному чемпионату мира.

Напомним, Вейга перешёл в стан «синих» из «Базеля» в июле 2024 года. Его контракт действует до июня 2031 года. В текущем сезоне 21-летний левый защитник сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отметился голевой передачей, а также получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Душан Влахович интересен «Челси».

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BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 13:48
Чисто затычку на полгода.
shlomo
shlomo
вчера в 10:59
Ну для Юве это наверное усиление в защитных рядах...
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