«Милан» арендует Уокера у «Ман Сити» с правом выкупа

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вчера, 11:37

Защитник «Манчестер Сити» близок к переходу в «Милан».

Вчера клубы сделали новый шаг в переговорах. Сделка будет оформлена в формате аренды с правом выкупа. Сам защитник согласился снизить зарплату на ближайшие полгода.

Сегодня соглашение между сторонами должно быть заключено, после чего Уокер получит разрешение на перелет в Милан и прохождение медосмотра, который может состояться завтра.

Не исключено, что англичанин посетит матч «Милана» и «Жироны» в Лиге чемпионов.