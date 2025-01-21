«Милан» арендует Уокера у «Ман Сити» с правом выкупа

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер близок к переходу в «Милан».
Вчера клубы сделали новый шаг в переговорах. Сделка будет оформлена в формате аренды с правом выкупа. Сам защитник согласился снизить зарплату на ближайшие полгода.
Сегодня соглашение между сторонами должно быть заключено, после чего Уокер получит разрешение на перелет в Милан и прохождение медосмотра, который может состояться завтра.
Не исключено, что англичанин посетит матч «Милана» и «Жироны» в Лиге чемпионов.
жены, дети, разводы, вновь сближение ...."Спортлото"...., может
здесь причина кроется, кто там в голове у него отвечает за гармон
влюблённости...!?
жены, дети, разводы, вновь сближение ...."Спортлото"...., может
здесь причина кроется, кто там в голове у него отвечает за гармон
влюблённости...!?