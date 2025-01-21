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«Милан» арендует Уокера у «Ман Сити» с правом выкупа

вчера, 11:37

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер близок к переходу в «Милан».

Вчера клубы сделали новый шаг в переговорах. Сделка будет оформлена в формате аренды с правом выкупа. Сам защитник согласился снизить зарплату на ближайшие полгода.

Сегодня соглашение между сторонами должно быть заключено, после чего Уокер получит разрешение на перелет в Милан и прохождение медосмотра, который может состояться завтра.

Не исключено, что англичанин посетит матч «Милана» и «Жироны» в Лиге чемпионов.

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протон
протон
вчера в 22:07
Ничего себе новость! Желаю удачи Уокеру в Милане!
shur
shur ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 16:28
... Я только что прошёлся по " По волнам Кайла памяти" , подруги,
жены, дети, разводы, вновь сближение ...."Спортлото"...., может
здесь причина кроется, кто там в голове у него отвечает за гармон
влюблённости...!?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:28
А смысл? Вероятно это его последний норм контракт, зачем в Милан? Если только ради забавы. Мог бы в более сильный клуб перейти, ну или хотя бы за деньги куда-то
shur
shur
вчера в 11:55
...ну не так Кайл и крут! Но Уокер настоящий !!! Удачи ветерану!
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