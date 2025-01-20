«Бетис» согласовал аренду нападающего «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 11:57

Нападающий «Манчестер Юнайтед» проведёт оставшуюся часть сезона на правах аренды в «Бетисе». Сделку должны закрыть на этой неделе. Сейчас согласовываются последние детали.

Напомним, Антони перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в августе 2022 года. Его контракт с «красными дьяволами» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 24-летний правый вингер сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о будущем Антони.