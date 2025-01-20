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«Бетис» согласовал аренду нападающего «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:57

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони проведёт оставшуюся часть сезона на правах аренды в «Бетисе». Сделку должны закрыть на этой неделе. Сейчас согласовываются последние детали.

Напомним, Антони перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в августе 2022 года. Его контракт с «красными дьяволами» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 24-летний правый вингер сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о будущем Антони.

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shur
shur
вчера в 17:50
...ну хоть одного недоделованного видеть не будем! (Ну здравствуй
Антошенька ...!)
allemz
allemz ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 14:02
Ахахаха, точно подмечено))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:18
Не дождался ТенХаага
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:16
Теперь может поставит шест в штрафной соперника, и крутится как танцор диско.. жаль, что нельзя с Антони и Тен Хана удержать денег
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:01
По рукам пошёл протеже червонца)))
drug01
drug01
вчера в 12:00
Скоро Бетис будет сильнее МЮ
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