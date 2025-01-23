Вагнер Лав был бы рад вернуться в Казахстан

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вчера, 11:17

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы нападающего клуба бразильской Серии B «Аваи» , сообщил источнику о том, что игрок не против снова играть в Казахстане.

Да, Вагнер и я были бы безумно рады возвращению в Казахстан.

Также представитель футболиста отметил, что в этой стране он хотел бы играть только за «Кайрат», добавив, что было бы интересно рассмотреть предложение из команды.

Вагнер Лав выступал за «Кайрат» с лета 2020 года по январь 2022-го, проведя 57 матчей во всех турнирах, забив 27 мячей и сделав 20 результативных передач.