Вагнер Лав был бы рад вернуться в Казахстан

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы нападающего клуба бразильской Серии B «Аваи» Вагнера Лава, сообщил источнику о том, что игрок не против снова играть в Казахстане.
Да, Вагнер и я были бы безумно рады возвращению в Казахстан.
Также представитель футболиста отметил, что в этой стране он хотел бы играть только за «Кайрат», добавив, что было бы интересно рассмотреть предложение из команды.
Вагнер Лав выступал за «Кайрат» с лета 2020 года по январь 2022-го, проведя 57 матчей во всех турнирах, забив 27 мячей и сделав 20 результативных передач.