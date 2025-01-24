«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рейнджерс» в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рейнджерс» (2:1) в матче общего этапа Лиги Европы.
Первым голом в игре стал автогол вратаря «Рейнджерс» Джека Батленда на 52-й минуте. На 88-й минуте нападающий «Рейнджерс» Сирьель Дессер сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Бруну Фернандеш принёс победу МЮ.
«Манчестер Юнайтед» идёт на 4-м месте (15 очков), «Рейнджерс» занимает 14-е место (11 очков).
"Старики" сегодня хороши: Бруну и Эриксен тащили в силу возраста и опыта. Этого на сей раз хватило.
Манков с победой. Комбинация Мартинес-Бруно такая редкость в нынешнем МЮ, поэтому хоть здесь порадуемся.
"Старики" сегодня хороши: Бруну и Эриксен тащили в силу возраста и опыта. Этого на сей раз хватило.
Манков с победой. Комбинация Мартинес-Бруно такая редкость в нынешнем МЮ, поэтому хоть здесь порадуемся.