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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рейнджерс» в матче Лиги Европы

сегодня, 00:58
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рейнджерс» (2:1) в матче общего этапа Лиги Европы.

Первым голом в игре стал автогол вратаря «Рейнджерс» Джека Батленда на 52-й минуте. На 88-й минуте нападающий «Рейнджерс» Сирьель Дессер сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Бруну Фернандеш принёс победу МЮ.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 4-м месте (15 очков), «Рейнджерс» занимает 14-е место (11 очков).

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 03:16
А если бы не автогол?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:07, ред.
Диало перехвалили. Вообще без партнёров играет. Возомнил из себя Месси на правом фланге и с*ать на всех. Хейлунд очень хреново отыграл - плохо открывался и плохо выбирал позицию в штрафной соперника. Гарначо - то густо, то пусто.
"Старики" сегодня хороши: Бруну и Эриксен тащили в силу возраста и опыта. Этого на сей раз хватило.

Манков с победой. Комбинация Мартинес-Бруно такая редкость в нынешнем МЮ, поэтому хоть здесь порадуемся.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:03
Пока Депутат кормил детей, Магнифико жалеет электронику!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:01
Американские горки за счёт британского любителя Челси продолжаются!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:01
3 очка это хорошо, но игра что-то не очень впечатлила. Несколько раз отлучался из-за скуки, может именно тогда мю показывал топ игру?))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:00
Бруно стало жалко телевизоры и он забил, чтоб Рубенчик не начудил опять))
Гость
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