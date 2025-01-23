«Фейеноорд» разгромил «Баварию» в поединке Лиги чемпионов

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сегодня, 01:38

«Фейеноорд» крупно обыграл «Баварию» в 7-м туре Лиги чемпионов (3:0).

Сантьяго Хименес забил на 21-й и 45+9-й (с пенальти) минуте, Аясэ Уэда отличился на 89-й.

После этой игры оба коллектива находятся в средней части таблицы.