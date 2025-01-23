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«Фейеноорд» разгромил «Баварию» в поединке Лиги чемпионов

сегодня, 01:38
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)3 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Фейеноорд» крупно обыграл «Баварию» в 7-м туре Лиги чемпионов (3:0).

Сантьяго Хименес забил на 21-й и 45+9-й (с пенальти) минуте, Аясэ Уэда отличился на 89-й.

После этой игры оба коллектива находятся в средней части таблицы.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:55
Дурак бился в стену(более 30 ударов в створ),угловых более чем в 10 раз,где то не повезло. Очень не повезло.
А в целом Компани до сих пор так и не понимает что такое играть "от соперника/по сопернику".
Если б сегодня был матч полуфинала ЛЧ я лично б голосовал за отставку конголезца. Тихий ужас...
Ну нельзя быть настолько негибким в плане тактики.
Да и нидерландцы оказались зубастыми.
Поздравления "Фейеноорду",прекрасная победа.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:48
Голландцы укротили темных лошадок Компани)))
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 02:35
Просто экспресс уничтожили с 680 руб 74000мог выиграть . Просто не проиграйте или хотя бы забейте (
salleeh
salleeh ответ kmhb (раскрыть)
сегодня в 02:12
В конце ничего не понятно, но очень интересно… Я не знаю что ты смотрел, но я видел кучу корявых ударов, 200 навесов беспонтовых и как баварцы суют друг другу мяч.
Это ты называешь крутым футболом от Баварии?
kmhb
kmhb ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 02:05
Нормально сыграла Бавария, Результат не отражает сути на поле. Играли, боролись, давили весь матч и имели кучу моментов, но, к сожалению, так иногда бывает.
Фейеноорд сунул случайно первый, второй с совершенно ненужного пенальти, а третий на контратаке. Больше у них возможностей то и не было.
Объективно не могу смотреть только на Сане.
Ну ничего, будет возможность посмотреть пару лишних матчей с Баварией, тоже неплохой вариант.
salleeh
salleeh
сегодня в 01:52
Баварии просто нужно освежить состав - вот и всё.
Будет Компани, Гвардиола, Хаби Алонсо - не важно кто.
Результат останется таким же, Бавария будет бита.
Наглядный пример как борется и пытается под конец матча Павлович, Мусиала ... и как в этот момент играет Гнабри, Сане, Киммих. Они наевшиеся ребята, у которых попросту мотивации больше нет доказывать что то.
Кейн очень тяжёлый, он просто физически не способен играть на уровне. От него пользы по игре ноль ... хотя нет, он может отыграть на Нойера и пенальти забить 👍
Сколько ещё нужно лет, моментов, поражений, чтобы понять как Упа плох?! Про Кима можно не писать, тут всё ясно. Правого защитника толкового просто Нет!
Лаймеры, Киммихи - полная туфта.
Нужны резкие, быстрые молодые игроки.
Талантливые, голодные на победы и любящие клуб.
Первый раз как болельщик Баварии пишу, что наш клуб абсолютно заслуженно не находится в топ 8 в таблице.
Нету ни характера, ни индивидуальных качеств у игроков ... бестолковое перекатывание мяча перед штрафной.
Наша цель - это удачным образом сохранится на первой строчке в чемпионате Германии и вернуть титул.
А дальше если не освежим большую часть состава - будет ровным счётом всё так же.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 01:43
Вот тебе и теневой фаворит ЛЧ )))
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