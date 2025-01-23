«Фейеноорд» разгромил «Баварию» в поединке Лиги чемпионов

«Фейеноорд» крупно обыграл «Баварию» в 7-м туре Лиги чемпионов (3:0).
Сантьяго Хименес забил на 21-й и 45+9-й (с пенальти) минуте, Аясэ Уэда отличился на 89-й.
После этой игры оба коллектива находятся в средней части таблицы.
«Фейеноорд» крупно обыграл «Баварию» в 7-м туре Лиги чемпионов (3:0).
Сантьяго Хименес забил на 21-й и 45+9-й (с пенальти) минуте, Аясэ Уэда отличился на 89-й.
После этой игры оба коллектива находятся в средней части таблицы.
А в целом Компани до сих пор так и не понимает что такое играть "от соперника/по сопернику".
Если б сегодня был матч полуфинала ЛЧ я лично б голосовал за отставку конголезца. Тихий ужас...
Ну нельзя быть настолько негибким в плане тактики.
Да и нидерландцы оказались зубастыми.
Поздравления "Фейеноорду",прекрасная победа.
А в целом Компани до сих пор так и не понимает что такое играть "от соперника/по сопернику".
Если б сегодня был матч полуфинала ЛЧ я лично б голосовал за отставку конголезца. Тихий ужас...
Ну нельзя быть настолько негибким в плане тактики.
Да и нидерландцы оказались зубастыми.
Поздравления "Фейеноорду",прекрасная победа.
Это ты называешь крутым футболом от Баварии?
Это ты называешь крутым футболом от Баварии?
Фейеноорд сунул случайно первый, второй с совершенно ненужного пенальти, а третий на контратаке. Больше у них возможностей то и не было.
Объективно не могу смотреть только на Сане.
Ну ничего, будет возможность посмотреть пару лишних матчей с Баварией, тоже неплохой вариант.
Фейеноорд сунул случайно первый, второй с совершенно ненужного пенальти, а третий на контратаке. Больше у них возможностей то и не было.
Объективно не могу смотреть только на Сане.
Ну ничего, будет возможность посмотреть пару лишних матчей с Баварией, тоже неплохой вариант.
Будет Компани, Гвардиола, Хаби Алонсо - не важно кто.
Результат останется таким же, Бавария будет бита.
Наглядный пример как борется и пытается под конец матча Павлович, Мусиала ... и как в этот момент играет Гнабри, Сане, Киммих. Они наевшиеся ребята, у которых попросту мотивации больше нет доказывать что то.
Кейн очень тяжёлый, он просто физически не способен играть на уровне. От него пользы по игре ноль ... хотя нет, он может отыграть на Нойера и пенальти забить 👍
Сколько ещё нужно лет, моментов, поражений, чтобы понять как Упа плох?! Про Кима можно не писать, тут всё ясно. Правого защитника толкового просто Нет!
Лаймеры, Киммихи - полная туфта.
Нужны резкие, быстрые молодые игроки.
Талантливые, голодные на победы и любящие клуб.
Первый раз как болельщик Баварии пишу, что наш клуб абсолютно заслуженно не находится в топ 8 в таблице.
Нету ни характера, ни индивидуальных качеств у игроков ... бестолковое перекатывание мяча перед штрафной.
Наша цель - это удачным образом сохранится на первой строчке в чемпионате Германии и вернуть титул.
А дальше если не освежим большую часть состава - будет ровным счётом всё так же.
Будет Компани, Гвардиола, Хаби Алонсо - не важно кто.
Результат останется таким же, Бавария будет бита.
Наглядный пример как борется и пытается под конец матча Павлович, Мусиала ... и как в этот момент играет Гнабри, Сане, Киммих. Они наевшиеся ребята, у которых попросту мотивации больше нет доказывать что то.
Кейн очень тяжёлый, он просто физически не способен играть на уровне. От него пользы по игре ноль ... хотя нет, он может отыграть на Нойера и пенальти забить 👍
Сколько ещё нужно лет, моментов, поражений, чтобы понять как Упа плох?! Про Кима можно не писать, тут всё ясно. Правого защитника толкового просто Нет!
Лаймеры, Киммихи - полная туфта.
Нужны резкие, быстрые молодые игроки.
Талантливые, голодные на победы и любящие клуб.
Первый раз как болельщик Баварии пишу, что наш клуб абсолютно заслуженно не находится в топ 8 в таблице.
Нету ни характера, ни индивидуальных качеств у игроков ... бестолковое перекатывание мяча перед штрафной.
Наша цель - это удачным образом сохранится на первой строчке в чемпионате Германии и вернуть титул.
А дальше если не освежим большую часть состава - будет ровным счётом всё так же.