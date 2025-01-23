«Тоттенхэм» обыграл «Хоффенхайм» в результативном матче

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вчера, 22:42

«Хоффенхайм» уступил «Тоттенхэму» в матче 7-го тура Лиги Европы (2:3).

На 3-й минуте счёт открыл атакующий полузащитник лондонского клуба Джеймс Мэддисон. На 22-й минуте крайний нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин укрепил преимущество своей команды. В середине второго тайма защитник Антон Стах сократил отставание «Хоффенхайма». На 77-й минуте Сон Хын Мин забил свой второй гол в матче. На 88-й минуте ворота гостей поразил нападающий Давид Моква.

После этой игры «Хоффенхайм» идет в нижней части таблицы, «Тоттенхэм» находится в верхней ее секции.