Московские клубы ведут переговоры с голеадором из чемпионата Болгарии

1737708974

сегодня, 11:56

Российские клубы ведут переговоры о трансфере нападающего «Берое» . Об этом рассказал агент футболиста Эрнан Баньято.

К Леандро есть предметный интерес из России, он готов приехать в РПЛ , это опция для нас. С кем ведём переговоры? Есть много клубов, в том числе и из Москвы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

В текущем сезоне чемпионата Болгарии Годой сыграл 16 матчей, в которых забил 12 мячей. Контракт 23-летнего форварда с «Берое» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 600 тысяч евро.