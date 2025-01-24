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Московские клубы ведут переговоры с голеадором из чемпионата Болгарии

сегодня, 11:56

Российские клубы ведут переговоры о трансфере нападающего «Берое» Сантьяго Годоя. Об этом рассказал агент футболиста Эрнан Баньято.

К Леандро есть предметный интерес из России, он готов приехать в РПЛ, это опция для нас. С кем ведём переговоры? Есть много клубов, в том числе и из Москвы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

В текущем сезоне чемпионата Болгарии Годой сыграл 16 матчей, в которых забил 12 мячей. Контракт 23-летнего форварда с «Берое» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 600 тысяч евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:22
есть подозрение, что не сможет голеодор у нас забивать ...
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 14:20
Своих то нету))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:57
Подозрительно дешёвый "голеадор" 600 тыс в РПЛ стоят игроки молодёжки ,а тут "голеадор"
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:21
Уже и до Болгарии добрались...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:18
Вроде Ахмату был предложен этот форвард. Теперь агент прислал московских интересантов))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:11
Не факт что он будет забивать в РПЛ
Гость
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