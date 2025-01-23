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Стало известно, покинет ли Абена «Спартак»

вчера, 16:21

Футбольный агент Менно Гренвельд, представляющий интересы защитника «Спартака» Мьенти Абены, рассказал, что игрок не планирует покидать «красно-белых».

Абена остаётся в «Спартаке». Он будет сражаться за место на поле, а остальное мы увидим летом.

Напомним, Абена перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 30-летний суринамец сыграл 5 матчей в РПЛ и 5 матчей в Кубке России.

Ранее сообщалось, что к защитнику «Спартака» Срджану Бабичу есть интерес от команд из ОАЭ и Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:30
Оказывается, что приобрести игрока гораздо проще, чем избавться от него. Поэтому и говорят: сто раз отмерь...
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:07
"Он будет сражаться за место на поле"

Он будет сражаться за место В ЗАЯВКЕ и НА ЛАВКЕ в каждом матче.
В ЭТО я склонен поверить.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:20, ред.
Неутешительная новость. Этот игрок совершенно не подходит "Спартаку" и нужно избавляться от него,тем более, если есть какой-то интерес к нему со стороны. Абена крайне слаб в позиционной игре — часто теряет соперников и принимает неправильные решения. Теряется при активных передвижениях соперника и не успевает за ними. Кроме того, он недостаточно оснащён технически и часто делает опасные обрезы. Всё - это достаточно хорошо показали матчи, в которых Абена принимал участие. Был бы он молод, как Дуарте, то можно было дать ему како-то время. Но ему уже 30 лет и вряд
ли он станет лучше.
9k8mkhcr6e58
9k8mkhcr6e58
вчера в 17:18
Ценный игрок, главное, его почти никто не видит.
uhwyag92jbzs
uhwyag92jbzs
вчера в 17:12
Интересно, а тренерский штаб Спартака вообще знает, что такой игрок в команде есть?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:29
Конечно не собирается, зачем покидать Спартак если Лукойл щедро кормит? Они теперь с Шамаром на все присоски присосутся и будут сосать насколько контракт позволяет. Странно что Жозе ушёл, тут же мёдом намазано всем недофутболистам денежек поднять
4whr4qzmx2wf
4whr4qzmx2wf
вчера в 16:29
Если у Абены есть мать, то пусть он идёт к Абени матери
Гость
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