Стало известно, покинет ли Абена «Спартак»

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вчера, 16:21

Футбольный агент Менно Гренвельд, представляющий интересы защитника «Спартака» , рассказал, что игрок не планирует покидать «красно-белых».

Абена остаётся в «Спартаке». Он будет сражаться за место на поле, а остальное мы увидим летом.

Напомним, Абена перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 30-летний суринамец сыграл 5 матчей в РПЛ и 5 матчей в Кубке России.