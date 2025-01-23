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«Динамо» не разрешило бразильским клубам вести переговоры с Бителло

вчера, 20:30

Ранее стало известно, что бразильский полузащитник «Динамо» Бителло не приехал в расположение клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходит на связь. За это москвичи оштрафуют Бителло на месячную зарплату.

«Динамо» разослало письмо клубам бразильской Серии А и местной федерации футбола, в котором сообщило, что не давало разрешения на ведение переговоров с Бителло или его агентом по возможному трансферу, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Москвичи предупредили, что попытка вести такие переговоры будет воспринята как нарушение правил ФИФА и склонение Бителло к разрыву контракта.

В письме критикуются действия футболиста, который остался в Бразилии, и поведение его агента за попытку вовлечь игрока в переговоры с другими командами без разрешения «Динамо». Сейчас клуб ждет возвращения Бителло.

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Все комментарии
x7btxcnhq88y
x7btxcnhq88y
вчера в 23:23
Делаем ставки))
djo11
djo11
вчера в 23:19, ред.
большего бреда я не слышал) Динамо правда думает что их письма кто то в серьез воспримет?) если это так то руководство Динамо просто идиоты)) думаю Динамо понимает что от них ничего не зависит и шлет эту туалетную бумагу в бразилию,от отчаяния,то что скорее всего их кинут либо на часть от желаемых денег,а может и вообще найдут предлог и вообще ничего не заплатят. в фифа обращаться бесполезно,скажут кр-м вначале верните или что то в этом роде)))
баск
баск
вчера в 21:10, ред.
Руководство ФК Динамо в этой истории ошибок не допускает.

Возможно, именно поэтому сторона игрока, включая и самого Битело, всё больше напоминающая группу гопников, начинает потихоньку вибрировать.
Так, наш неуловимый Джо начал самостоятельно выходить на связь и что-то там блеять. Появились шансы, что он всё же прибудет в расположение клуба.

ФК Ботафого, в свою очередь, пытаясь, как оказалось, проскочить на шармачка и убедившись, что это не прокатывает, примолк и контроль над ситуацией утратил.
Посмотрим, что получится на выходе из всего этого бразильского коллективного
позорища..
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:45
А вот это правильно... На месте РФС я бы обратился в ФИФА с просьбой дать правовую оценку поведению Бителло и ему подобных игроков из Южной Америки, которые фактически не уважают действующие контракты. Ситуация принимает массовый характер. А Динамо обязательно должно наказать наглеца.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:31
И послушаются бразилы?
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