«Динамо» не разрешило бразильским клубам вести переговоры с Бителло

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вчера, 20:30

Ранее стало известно, что бразильский полузащитник «Динамо» не приехал в расположение клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходит на связь. За это москвичи оштрафуют Бителло на месячную зарплату.

«Динамо» разослало письмо клубам бразильской Серии А и местной федерации футбола, в котором сообщило, что не давало разрешения на ведение переговоров с Бителло или его агентом по возможному трансферу, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Москвичи предупредили, что попытка вести такие переговоры будет воспринята как нарушение правил ФИФА и склонение Бителло к разрыву контракта.

В письме критикуются действия футболиста, который остался в Бразилии, и поведение его агента за попытку вовлечь игрока в переговоры с другими командами без разрешения «Динамо». Сейчас клуб ждет возвращения Бителло.