«Динамо» не разрешило бразильским клубам вести переговоры с Бителло

Ранее стало известно, что бразильский полузащитник «Динамо» Бителло не приехал в расположение клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходит на связь. За это москвичи оштрафуют Бителло на месячную зарплату.
«Динамо» разослало письмо клубам бразильской Серии А и местной федерации футбола, в котором сообщило, что не давало разрешения на ведение переговоров с Бителло или его агентом по возможному трансферу, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Москвичи предупредили, что попытка вести такие переговоры будет воспринята как нарушение правил ФИФА и склонение Бителло к разрыву контракта.
В письме критикуются действия футболиста, который остался в Бразилии, и поведение его агента за попытку вовлечь игрока в переговоры с другими командами без разрешения «Динамо». Сейчас клуб ждет возвращения Бителло.
Возможно, именно поэтому сторона игрока, включая и самого Битело, всё больше напоминающая группу гопников, начинает потихоньку вибрировать.
Так, наш неуловимый Джо начал самостоятельно выходить на связь и что-то там блеять. Появились шансы, что он всё же прибудет в расположение клуба.
ФК Ботафого, в свою очередь, пытаясь, как оказалось, проскочить на шармачка и убедившись, что это не прокатывает, примолк и контроль над ситуацией утратил.
Посмотрим, что получится на выходе из всего этого бразильского коллективного
позорища..
Возможно, именно поэтому сторона игрока, включая и самого Битело, всё больше напоминающая группу гопников, начинает потихоньку вибрировать.
Так, наш неуловимый Джо начал самостоятельно выходить на связь и что-то там блеять. Появились шансы, что он всё же прибудет в расположение клуба.
ФК Ботафого, в свою очередь, пытаясь, как оказалось, проскочить на шармачка и убедившись, что это не прокатывает, примолк и контроль над ситуацией утратил.
Посмотрим, что получится на выходе из всего этого бразильского коллективного
позорища..