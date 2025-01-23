Агент Бабича подтвердил интерес от команд из ОАЭ и Саудовской Аравии

Агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы защитника «Спартака» Срджана Бабича, прокомментировал информацию об интересе к игроку от иностранных команд.
По данным Mozzart Sport, сербом интересуются «Аль-Джазира» и ещё одна команда из Объединённых Арабских Эмиратов, а также клуб из Саудовской Аравии.
Два клуба из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляют интерес к Бабичу? Да, это правда, интерес существует.
Не Абену же ставить в центр обороны???
Чтобы его продать, нужно найти кого-то более менее равноценного на его место.
Лучше, конечно, в нашем чемпионате, но "эффективные манагеры" по заграницам любят РАССЕКАТЬ и ТАМ себе ни в чём не отказывать...
Не Абену же ставить в центр обороны???
Чтобы его продать, нужно найти кого-то более менее равноценного на его место.
Лучше, конечно, в нашем чемпионате, но "эффективные манагеры" по заграницам любят РАССЕКАТЬ и ТАМ себе ни в чём не отказывать...