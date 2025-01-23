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Агент Бабича подтвердил интерес от команд из ОАЭ и Саудовской Аравии

вчера, 16:05

Агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы защитника «Спартака» Срджана Бабича, прокомментировал информацию об интересе к игроку от иностранных команд.

По данным Mozzart Sport, сербом интересуются «Аль-Джазира» и ещё одна команда из Объединённых Арабских Эмиратов, а также клуб из Саудовской Аравии.

Два клуба из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляют интерес к Бабичу? Да, это правда, интерес существует.

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22 январяВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:05
Ну, оборона и так сейчас у Спартака никакая (а когда она была нормальная???), но БЕЗ Бабича совсем рассыпется.
Не Абену же ставить в центр обороны???
Чтобы его продать, нужно найти кого-то более менее равноценного на его место.
Лучше, конечно, в нашем чемпионате, но "эффективные манагеры" по заграницам любят РАССЕКАТЬ и ТАМ себе ни в чём не отказывать...
cmetfc8jn8sn
cmetfc8jn8sn
вчера в 18:04
Надо продавать пока он интересен, особенно арабам за большие деньги
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:19
В современных условиях что то мало российских игроков заявляют о себе...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:09
Ну и продали бы его, пока есть интерес... Для клуба деньги, а для игры не критично.
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