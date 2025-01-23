Агент Бабича подтвердил интерес от команд из ОАЭ и Саудовской Аравии

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вчера, 16:05

Агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы защитника «Спартака» , прокомментировал информацию об интересе к игроку от иностранных команд.

По данным Mozzart Sport, сербом интересуются «Аль-Джазира» и ещё одна команда из Объединённых Арабских Эмиратов, а также клуб из Саудовской Аравии.