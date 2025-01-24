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Кирилл Панченко закончил карьеру, он будет тренером «Динамо-2»

вчера, 19:31

Бывший форвард «Динамо» Кирилл Панченко принял решение завершить карьеру.

По данным источника, теперь 35-летний Панченко будет тренером «Динамо-2». За свою карьеру нападающий защищал цвета ставропольского «Динамо», «Нижнего Новгорода», «Ставрополья», «Мордовии», «Томи», ЦСКА, московского «Динамо», «Тамбова», тульского «Арсенала» и «Химок».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:46
а подавал большие надежды ... как давно это было !
ghryeku2mbup
ghryeku2mbup
вчера в 19:51
Начал хорошо, закончил никак.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:51, ред.
Перекати-поле..
Так себе карьера - яблоко от яблони далековато упало. Вот его отец, Виктор Панченко, оставил куда более яркий след. Он и лучшим бомбардиром чемпионата становился, и забивал в одном матче пять голов. А сейчас, вроде бы, футбольный агент...
протон
протон
вчера в 19:39
Помотало его, конечно, по России-матушке.
Но те 8 секунд, за которые он должен был всех порвать, мы никогда не забудем)))
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