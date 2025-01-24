Кирилл Панченко закончил карьеру, он будет тренером «Динамо-2»

Бывший форвард «Динамо» Кирилл Панченко принял решение завершить карьеру.
По данным источника, теперь 35-летний Панченко будет тренером «Динамо-2». За свою карьеру нападающий защищал цвета ставропольского «Динамо», «Нижнего Новгорода», «Ставрополья», «Мордовии», «Томи», ЦСКА, московского «Динамо», «Тамбова», тульского «Арсенала» и «Химок».
Так себе карьера - яблоко от яблони далековато упало. Вот его отец, Виктор Панченко, оставил куда более яркий след. Он и лучшим бомбардиром чемпионата становился, и забивал в одном матче пять голов. А сейчас, вроде бы, футбольный агент...
Так себе карьера - яблоко от яблони далековато упало. Вот его отец, Виктор Панченко, оставил куда более яркий след. Он и лучшим бомбардиром чемпионата становился, и забивал в одном матче пять голов. А сейчас, вроде бы, футбольный агент...
Но те 8 секунд, за которые он должен был всех порвать, мы никогда не забудем)))
Но те 8 секунд, за которые он должен был всех порвать, мы никогда не забудем)))