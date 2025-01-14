Алексей Ионов объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной России объявил о завершении карьеры. Сегодня полузащитник покинул «Урал».

Я хочу поблагодарить «Урал» за опыт и проведённое время в команде. На этом пути познакомился с замечательными людьми, особая благодарность Григорию Иванову. Он любит футбол и всеми силами помогает команде. Желаю им побыстрее выполнить задачу и вернуться в РПЛ .

Что касается, у меня было время подумать в течение двух недель, когда был в отпуске. Поехал потренироваться к Игорю Денисову. Он вдохновил меня своей энергией и работой. В феврале буду поступать и двигаться в этом направлении.

Футбольная карьера завершена? В голове планы пока такие, идти работать. Я получаю максимальное удовольствие от этого.