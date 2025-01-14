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Алексей Ионов объявил о завершении карьеры

14 января 2025, 12:11

Бывший футболист сборной России Алексей Ионов объявил о завершении карьеры. Сегодня полузащитник покинул «Урал».

Я хочу поблагодарить «Урал» за опыт и проведённое время в команде. На этом пути познакомился с замечательными людьми, особая благодарность Григорию Иванову. Он любит футбол и всеми силами помогает команде. Желаю им побыстрее выполнить задачу и вернуться в РПЛ.

Что касается, у меня было время подумать в течение двух недель, когда был в отпуске. Поехал потренироваться к Игорю Денисову. Он вдохновил меня своей энергией и работой. В феврале буду поступать и двигаться в этом направлении.

Футбольная карьера завершена? В голове планы пока такие, идти работать. Я получаю максимальное удовольствие от этого.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
14 января в 17:32
Уходить надо вовремя!Спасибо Лёша за долгие годы игры!
Scorp689
Scorp689
14 января в 12:45
Гриша Иванов вдохновит... ещё и Денисов... пора заканчивать...
112910415
112910415
14 января в 12:42
ничего бесконечного не бывает, конечна и карьера Ионова
shlomo
shlomo
14 января в 12:35
Ну здравствуй Медиа Лига.... или туда не захочет.
sihafazatron
sihafazatron
14 января в 12:20
Пора уже.
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