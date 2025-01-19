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Бывший игрок «Зенита» Артур Юсупов закончил карьеру в 35 лет

вчера, 12:20

Бывший футболист «Зенита» Артур Юсупов объявил о завершении карьеры в 35 лет. В своих соцсетях полузащитник сообщил, что вешает бутсы на гвоздь.

Юсупов играл за «Тольятти», «Динамо», «Зенит», «Химки», «Ростов», «Сочи» и «Урал». На его счету 2 матча в составе сборной России.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:10
Ну в Сочи, когда серебро взяли, лучше всего играл
3wpqrpty2c9d
3wpqrpty2c9d
вчера в 13:58
Так толком нигде и не заиграл Юсупов
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:39
Точно, он!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:30
...да уж!!!
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 13:28
Полностью согласен!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 13:27
хороший игрок, приличная карьера
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:22, ред.
Он был не уровнем того Зенита. Там в тот момент распасовщиков и креативщиков хватало. В итоге, как болельщику Зенита, запомнился своими косяками в опорной зоне. Ну и травмой Малкома, которую он нанёс, играя уже за Динамо. Малком тогда только перешёл.

Очередной трансфер, когда игроку не стоило идти в Зенит. Если только заработать. А так не дотягивал. Так-то для того Динамо хороший игрок.
Capral
Capral
вчера в 13:16
Юсупова открыл С.Силкин, в 2011г. И надо отметить, что именно Силкин правильное нашел применение Артуру, когда определил его в среднюю линию в качестве диспетчера. Жаль, но в Динамо в полной мере раскрыться Юсупову не удалось. А вот в Зените, Юсупова стали использовать не по назначению- поставив его в опорную зону в качестве разрушителя, что Артур- никогда не делал и не был готов к такому амплуа. У Юсупова были способности распасовщика, но ни один тренер не смог их развить в полной мере. Считаю, что доиграв до 35 лет, Артур, в принципе достойно закончил карьеру, хотя, мог бы достичь и большего...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:00, ред.
Юсупов был весьма приличным игроком, когда играл в Зените... После Питера Артур нигде толком себя не проявил... Так что он мог объявить о завершении карьеры игрока уже очень давно. Ну что же, свершилось.... Куда дальше?
shur
shur
вчера в 12:28
...а вы знаете ребятушки,ничего плохого про него не скажу, но Я его помню в деле, о чём это говорит,не мышка серая игрок на поле присутствовал! Не из Князей но Спасибо за игру !!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:22
Доброго воскресенья.

Можете не переживать, сами по себе жалобы ни к чему не приводят - нужен факт нарушения правил.
Гость
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