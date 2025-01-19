Бывший игрок «Зенита» Артур Юсупов закончил карьеру в 35 лет

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вчера, 12:20

Бывший футболист «Зенита» объявил о завершении карьеры в 35 лет. В своих соцсетях полузащитник сообщил, что вешает бутсы на гвоздь.

Юсупов играл за «Тольятти», «Динамо», «Зенит», «Химки», «Ростов», «Сочи» и «Урал». На его счету 2 матча в составе сборной России.