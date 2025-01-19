Бывший игрок «Зенита» Артур Юсупов закончил карьеру в 35 лет

Бывший футболист «Зенита» Артур Юсупов объявил о завершении карьеры в 35 лет. В своих соцсетях полузащитник сообщил, что вешает бутсы на гвоздь.
Юсупов играл за «Тольятти», «Динамо», «Зенит», «Химки», «Ростов», «Сочи» и «Урал». На его счету 2 матча в составе сборной России.
Очередной трансфер, когда игроку не стоило идти в Зенит. Если только заработать. А так не дотягивал. Так-то для того Динамо хороший игрок.
Очередной трансфер, когда игроку не стоило идти в Зенит. Если только заработать. А так не дотягивал. Так-то для того Динамо хороший игрок.