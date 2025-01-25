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Умер экс-вратарь МЮ, становившийся самым молодым дебютантом в истории клуба

вчера, 17:20

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гаскелл умер в возрасте 84 лет.

24 октября 1956 года он стал самым молодым дебютантом в истории клуба в 16 лет и 19 дней. На тот момент Гаскелл был пятым вратарём, но из-за травмы основного голкипера Рэя Вуда в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» ему пришлось в срочном порядке выходить на поле. Дэвид стал лучшим игроком поединка, сохранив ворота в неприкосновенности, его команда выиграла со счётом 1:0.

В составе МЮ футболист дважды выигрывал чемпионат Англии (1964/65, 1966/67), побеждал в Кубке страны (1962/63) и Суперкубке Англии (1956).

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