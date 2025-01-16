«Без Неймара бразильцам ничего не светит на мундиале». «Селесао» ждут возвращения рекордсмена

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сегодня, 18:31

Жуниору важно сыграть на ЧМ -2026.

Чемпион мира вспомнил о бразильской традиции

На каждом из победных мундиалей у желтой команды был символ успехов. Первый титул взяли с юным Пеле. Покорил футбольный мир в Швеции, успевая гоняться за местными нудистками. Спустя четыре года у форварда были проблемы со здоровьем. Тогда гениальный грешник Гарринча встал на вахту. В 1970 году снова важным стал Пеле. На этот раз ветеран, умудренный опытом побед. В восьмидесятых годах не нашлось человека, который затмил бы собой солнце на чемпионатах мира. Сократесу и Зико не повезло.

Зато в 1994-м в США , где пройдет следующий мундиаль, помог Ромарио. Именно бывший сенатор и человек с языком без костей заявил, что сборной Бразилии крышка без Неймара на будущем чемпионате мира. Экс-форвард прав. Бразилии нужен человек, который поведет за собой. Причем опыт Роналдо, который пережил серию травм коленей и неожиданно для многих вернулся на пик формы на ЧМ -2002, является определяющим для Неймара. Никто не говорит, что бразильский лидер должен играть без осечек.

Но масштабные фигуры нужны. Пусть Ромарио специально не упомянул Винисиуса, можно понять логику вредного форварда. У вингера «Реала» нет жизненного опыта, чтобы стать центральной фигурой команды Доривала. Неймар, опытный грешник, может собраться и предъявить миру лучшую версию себя на коротком турнире. Для этого нужно взяться за ум, поскольку отвлечения от футбола повлияли на бразильца. Единственный в истории футболист, за чей трансфер платили свыше 200 млн евро, на игровом дне.

После перехода в «Аль-Хиляль» летом 2023-го Неймар провел на поле жалкие минуты. Сыграл в семи поединках. Забил в новой команде 1 гол, отметился 3 результативными передачами. И получил гору денег. Не знаем, какие конкретно условия с шейхами. Возможно, Неймару пришлось уступить им часть денег. Нагло забирать по 100 миллионов евро в год у клуба, за который совсем не играешь. Но если шейхи не против, то бразилец не откажется. Денег заработал, теперь пришла очередь подумать о сборной Бразилии.

Неймар планирует сыграть на чемпионате мира

Реабилитация была болезненной. Орал и плакал на столе у врача. Слабые мышцы и связки плохо поддаются восстановлению после операции. У Неймара не лучшее здоровье. Но если летом следующего года вингер будет в форме, то ему найдут место «десятки» в схемах сборной Бразилии. Неймар заявил, что хочет вернуться в национальную команду, где успел стать рекордсменом, побив рекорд Пеле по голам. Невзирая на скандалы и поражения, за сборную часто дрался и пытался не только валяться по газону.

В ПСЖ и «Аль-Хиляле» от Неймара не смогли получить полную отдачу. Ещё в «Барселоне» форвард разучился играть со всех сил. Такой склад характера. Даже в день рождения собственной дочери, сидя рядом с её матерью за столом, Неймар играл в карты в телефоне. Его легко отвлечь от важных вещей. А самолюбование не чуждо не только игроку «Аль-Хиляла». Впрочем, Ромарио, Гарринча и Пеле не были подарками для окружающих. Форвард Роналдо мягче, но на пике популярности не пропустил ни одной юбки.

Неймар может немножко остепениться, ведь стал отцом двух детей практически параллельно. Разумеется, от разных женщин. Жуниор снова готовится стать папой, у него после старшего сына, которому сейчас 13 лет, появится три дочери по одной в каждом году. Теперь наследницу родит невеста Бруна. С этой женщиной связывают свои надежды Доривал, шейхи и американские инвесторы клубов, которые сейчас ведут переговоры с Неймаром. Только если бразилец повзрослеет, есть смысл строить сборную вокруг него.

Одного желания вернуться в национальную команду мало. Важно набрать форму. Быть в хороших отношениях с главным тренером. Ромарио вывешивал в своем баре портрет тренера Сколари на двери в туалет, когда Луис выгнал из сборной. Спустя годы Неймар может пережить похожий опыт, если не прибавит. В отличие от Португалии, где приглашение Роналду есть закон – тренера Мартинеса сразу предупредили, что нельзя выгонять Криштиану, у бразильцев нет таких правил для израненного форварда Неймара.

Будет сложно попасть в команду Месси и Суареса

Против трансфера Неймара в «Интер Майами» человек, который его прекрасно знает. Хавьер Маскерано возглавил команду, которую раньше тренировал другой аргентинец Херардо Мартино. Бывший полузащитник «Барселоны» Маскерано видел разного Неймара. У них много общих знакомых. Может при желании узнать, как бразилец ведет себя за пределами поля в Саудовской Аравии. Молодой тренер не хочет приглашать в состав команды, которая нуждается в усилении, человека с огромным эго, зарплатой и проблемами со здоровьем.

Кроме опасений Маскерано, есть правила лиги. Лимиты по зарплате не позволят «Интер Майами» воссоздать великое трио атаки «Барселоны». Придется владельцам клуба и Бекхэму снова просить клубы МЛС переписать правила ради доходов. Но так будут поступать не всегда. Для Месси сделали исключение. А Неймар не настолько популярен в США , чтобы его приезд гарантировал прибыль. Так что придется футболисту поискать себе команду в другом городе, а в Майами наведываться на отдых и для встреч со своими приятелями.

Активизировались в «Чикаго Файр». В регулярном сезоне МЛС клуб занял последнее место в Восточной конференции. Это не показатель, что так будет всегда. Например, «Интер Майами» тоже часто проигрывал, а потом выиграл в регулярной лиге с Месси. Если бы не «Атланта» с Миранчуком, то Лионель мог добраться до финала через плей-офф. А «Чикаго Файр» не рассчитывает на похожие успехи. Для Неймара это плохой вариант, поскольку команда слишком слабая. Игроку надо найти контакты миллиардеров, которые владеют клубами МЛС .

Хочется увидеть Неймара в нормальном составе с шансами показать себя. Если бы не зарплата, репутация и травмы, то бразильцу стоило вернуться в Европу. Отъезд в пустыню стал ошибкой. В начале февраля игроку исполнится 33 года. Ветеран, но это жилистый и техничный атакующий хавбек. Неймар может вернуться ради мундиаля через полтора года. И от выбора клуба прямо зависит уровень формы и настроение. Также важно попасть к сильному тренеру. У Неймара были хорошие отрезки, когда его успешно держали в рамках приличия.