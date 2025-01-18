Дудиев: «Медиалига – это то, что мне надо на данный момент»

Экс-игрок «Балтики» , который ранее завершил карьеру, высказался о своем будущем.

Это уже не стоило того, чтобы не видеть семью и вдали заниматься своим любимым делом. Так что я решил закончить карьеру. Поеду в Москву, в Медиалигу. Себя футболиста еще не убил. Все равно хочется поиграть. Медиалига – это то, что мне надо на данный момент.

Какая команда Медиалиги? На днях будет известно. Планы такие: играть в Медиалиге и параллельно заниматься агентской деятельностью.