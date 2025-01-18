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Дудиев: «Медиалига – это то, что мне надо на данный момент»

вчера, 14:44

Экс-игрок «Балтики» Аслан Дудиев, который ранее завершил карьеру, высказался о своем будущем.

Это уже не стоило того, чтобы не видеть семью и вдали заниматься своим любимым делом. Так что я решил закончить карьеру. Поеду в Москву, в Медиалигу. Себя футболиста еще не убил. Все равно хочется поиграть. Медиалига – это то, что мне надо на данный момент.

Какая команда Медиалиги? На днях будет известно. Планы такие: играть в Медиалиге и параллельно заниматься агентской деятельностью.

Есть ли у меня уже какие-то клиенты? На днях один хороший футболист из ФНЛ должен подписать контракт.

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Все комментарии
abynxk2ghd8h
abynxk2ghd8h
вчера в 19:21
ну да ну да, верим
112910415
112910415
вчера в 19:09
и это нормально
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:43
Если есть желание и возможность, то почему бы и нет. Удачи тебе.
zk4hbyj9frhh
zk4hbyj9frhh
вчера в 15:55
Аслан Дудиев сделал осознанный выбор, учитывая свои приоритеты. Завершение карьеры профессионального игрока ради семьи и возможности продолжать заниматься футболом в более комфортных условиях — это достойное решение. Участие в Медиалиге позволит ему оставаться в игре и одновременно развивать свою карьеру агента. Это интересный путь, и желаю ему успехов как в футболе, так и в новой деятельности!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:01
Это не та информация, которую стоит обсуждать. Стоит задать вопрос Российскому футбольному союзу: "Почему на Медиалигу инвесторы находят деньги, а у профессионального футбола инвесторов всё меньше?" Может нет стимулов развивать российский футбол? Кто мешает этому?
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