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«Динамо» объявило о назначении Кирилла Панченко тренером второй команды

вчера, 20:25

Бывший нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко вернулся в клуб. Он стал тренером во второй команде, где будет помощником Павла Алпатова.

В начале года футболист находился в поисках нового места продолжения карьеры и поддерживал форму с «Динамо-2». Позже завершил карьеру футболиста.

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76cbjexcfdmd
76cbjexcfdmd ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:36
Надо же с чего-то начинать
баск
баск
вчера в 21:57
В среде динамовских болельщиков Кира любим и почитаем, здесь ему всегда
от души рады.

Именно он добросовестно и упорно тащил Динамо из пердива и вытащил.
Конечно, победа в пердиве- не бог весть что, но бывают случаи, когда такая малая победа не менее важна, чем некая бОльшая..

Играл, понятное дело, не он один, старалась вся команда, но Кира был её безусловным лидером. Его роль на поле была огромна, а вклад в общий результат неоценим- на его личном счету более трети всех забитых командой мячей в том сезоне.

Вылет вниз- это у всех и всегда грустная история, многие разбегаются по другим клубам. Вроде как не они вылетели, и потому не им исправлять последствия содеянного..)

Из Динамо тогда убежали Денисов, Зобнин, Живоглядов, Ионов.
А вот Панченко, наоборот, пришёл спасать положение, хотя в ЦСКА был неплохим джокером и ничто не гнало его в пердив, мог бы спокойно развиваться в РПЛ, хоть у армейцев, хоть где-то ещё..

Всяческих успехов и удачи Кириллу на новом поприще в нашем клубе)
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:38
И это правильно... Всему своё время...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:32
Помощник тренера второй команды? Такая себе должность.
alexamit
alexamit
вчера в 20:31
Удачи Кириллу!
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