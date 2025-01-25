«Динамо» объявило о назначении Кирилла Панченко тренером второй команды

1737825954

вчера, 20:25

Бывший нападающий московского «Динамо» вернулся в клуб. Он стал тренером во второй команде, где будет помощником Павла Алпатова.

В начале года футболист находился в поисках нового места продолжения карьеры и поддерживал форму с «Динамо-2». Позже завершил карьеру футболиста.