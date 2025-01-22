Сын бывшего игрока сборных СССР и России возглавил молодёжку «Сочи»

Тренерский штаб молодёжной команды академии «Сочи» возглавил Сандро Цвейба. Его помощниками стали Дамир Джалимов и Максим Сутулин.
В новом сезоне МФЛ, который теперь будет состоять из двух дивизионов, южане выступят в элитной подгруппе.
Сандро — сын бывшего защитника Ахрика Цвейбы, игравшего за сборные СССР, СНГ, Украины и России.
Ну, если они конечно самолюбывые в хорошем смысле этого слова.
Сын, дочь, внук, племянник, племянница и т.д. когда представляют звучит как то пренебрежительно, типа это никто и из себя ничего не представляет, но за счёт папы, мамы, деда..
Для начала надо представить персону как человека, а потом уже можно и сообщить о родстве.
Ну, если они конечно самолюбывые в хорошем смысле этого слова.
Сын, дочь, внук, племянник, племянница и т.д. когда представляют звучит как то пренебрежительно, типа это никто и из себя ничего не представляет, но за счёт папы, мамы, деда..
Для начала надо представить персону как человека, а потом уже можно и сообщить о родстве.