Сын бывшего игрока сборных СССР и России возглавил молодёжку «Сочи»

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вчера, 09:41

Тренерский штаб молодёжной команды академии «Сочи» возглавил . Его помощниками стали Дамир Джалимов и Максим Сутулин.

В новом сезоне МФЛ, который теперь будет состоять из двух дивизионов, южане выступят в элитной подгруппе.