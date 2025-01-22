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Сын бывшего игрока сборных СССР и России возглавил молодёжку «Сочи»

вчера, 09:41

Тренерский штаб молодёжной команды академии «Сочи» возглавил Сандро Цвейба. Его помощниками стали Дамир Джалимов и Максим Сутулин.

В новом сезоне МФЛ, который теперь будет состоять из двух дивизионов, южане выступят в элитной подгруппе.

Сандро — сын бывшего защитника Ахрика Цвейбы, игравшего за сборные СССР, СНГ, Украины и России.

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Все комментарии
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вчера в 16:01
Наверное такие как Сандро ощущают себя униженными когда их так представляют.
Ну, если они конечно самолюбывые в хорошем смысле этого слова.
Сын, дочь, внук, племянник, племянница и т.д. когда представляют звучит как то пренебрежительно, типа это никто и из себя ничего не представляет, но за счёт папы, мамы, деда..
Для начала надо представить персону как человека, а потом уже можно и сообщить о родстве.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:09
Плохо когда вновь назначенного тренера молодёжной команды представляют как сына , пускай и известного в своё время футболиста . Прежде всего Сандро Цвейба тренер молодёжной команды академии Сочи и должен пользоваться у этой самой молодёжи непререкаемым авторитетом . И только в этом случае, Цвейба с командой могут добить определённого прогресса , чего им и желаю .
Гость
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