Главный тренер сборной Узбекистана покинул пост из-за проблем со здоровьем

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вчера, 11:33

Главный тренер сборной Узбекистана принял решение покинуть свою должность по причине проблем со здоровьем.

В своём обращении словенский специалист с сожалением отметил, что в нынешнем положении он не может полноценно и профессионально исполнять свои обязанности.

Катанец возглавлял национальную команду с августа 2021 года. Под его руководством она дошла до 1/4 финала Кубка Азии-2023. В отборочном турнире чемпионата мира-2026 Узбекистан занимает 2-е место в Группе 1, имея в активе 13 очков после 6 матчей.