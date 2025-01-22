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Главный тренер сборной Узбекистана покинул пост из-за проблем со здоровьем

вчера, 11:33

Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец принял решение покинуть свою должность по причине проблем со здоровьем.

В своём обращении словенский специалист с сожалением отметил, что в нынешнем положении он не может полноценно и профессионально исполнять свои обязанности.

Катанец возглавлял национальную команду с августа 2021 года. Под его руководством она дошла до 1/4 финала Кубка Азии-2023. В отборочном турнире чемпионата мира-2026 Узбекистан занимает 2-е место в Группе 1, имея в активе 13 очков после 6 матчей.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:19
Хорошая у него получилась сборная ..
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:41
Здоровье прежде всего. Надеюсь он поправит его.
Гость
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