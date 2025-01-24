Бельгию возглавил тренер, который сделал «Наполи» середняком. Руди Гарсия не усилит «красных дьяволов»

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Списанный тренер

Отставка Доменико Тедеско из сборной Бельгии напрашивалась. Специалист бодро начал, но стартовый импульс иссяк ещё до первого большого турнира. Но выбор Руди Гарсии в качестве альтернативы очень смущает. Это огромный риск – причём неоправданный. В карьере французского специалиста давно наступил спад.

По сути, пик его карьеры пришёлся на первую половину 2010-х. Руди начал с того, что поднял «Лилль» из середняка Лиги 1 в участника еврокубков, а потом сделал чемпионом. Работа специалиста понравилась «Роме» – «жёлто-красные» в этот период как раз выпали из первой пятёрки, было необходимо вернуться в тройку. Три сезона к ряду в топ-3 – отличный результат для стагнирующего гранда.

Успехи в еврокубках с «Марселем» (финал ЛЕ -17/18) и «Лионом» (полуфинал ЛЧ -19/20) – последнее, что Гарсия смог занести себе в актив. После этого – Саудовская Аравия, по сути, футбольная пенсия. Обычно оттуда не возвращаются. У француза был шанс в виде «Наполи», но он им не воспользовался.

Неаполитанцы только стали чемпионами Италии, но после ссоры и ухода Спаллетти нужно было удержать этот чемпионский костяк. Руди быстро упростил футбол – «Наполи» потерял свой шарм и откатился в турнирной таблице. Под его руководством команда запомнилась разве что тем, что чуть не отобрала балл у «Реала» и сыграла вничью с «Миланом», а также произошёл конфликт Осимхена с клубной пресс-службой. Больше года Руди сидел без работы.

Ошибка с Тедеско

Как и говорили выше, отставка Тедеско абсолютно понятна и объяснима. Вся его карьера – подтверждение, что немец – тренер на один сезон. Он добился быстрого результата для «Шальке». Потом команда свалилась во вторую Бундеслигу, но это списывали на потерю лидеров. Судить о «Спартаке» было невозможно, поскольку быстрый результат Тедеско принёс – но ушёл на пике, прежде чем наступило испытание стабильностью.

Зато работа в «Лейпциге» и сборной Бельгии подтвердила теорию. В «Лейпциге» у менеджера был стабильный подбор игроков, качественные лидеры. Он вернул команду в топ за полгода, взял Кубок Германии. Но уже в следующем сезоне эффект Тедеско развеялся – после первых пяти туров коллектив шёл вне топ-10, а в ЛЧ стартовал с поражения от «Лейпцига».

Бельгийцам Доменико тоже подарил быстрый результат. За весь 2023 год «красные дьяволы» не проиграли ни разу. И даже период перед Евро-2024 был неплохим (две победы, две ничьи) – но на самом турнире бельгийцы рассыпались. За четыре матча – одна победа и два гола. Возможно, Тедеско бы дал необходимый эффект на Евро, если бы его назначили незадолго до старта первенства. Но в федерации футбола страны не угадали ни с тренером, ни с таймингом.

Проблема со сменой поколений

Для сборной Бельгии Евро-2024 – не простой провал. Ситуация осложняется тем, что вот-вот уйдёт самое талантливое поколение в истории национальной команды. Ещё недавно бельгийцы возглавляли рейтинг ФИФА и обладали одним из сильнейших составов. Достаточно назвать имена: Тибо Куртуа, Венсан Компани, Кевин де Брюйне, Эден Азар, выходящий на свой прайм Торган Азар, Ромелу Лукаку.

Эден давно растерял форму и завершил карьеру, бутсы на гвоздь повесил и Компани, Торган – уже не уровень сборной. Кевин, Тибо и Ромелу – последние представители талантливого поколения – и они тоже теряют свой прежний уровень. Форвард на Евро показал, что на него не стоит надеяться на больших турнирах – голевое чутьё как отрезало, Ромелу покинул турнир без забитых мячей. Кевин теряет в скорости, а Тибо не вызывался в сборную, пока тренировал Тедеско.

Им за 30, они до сих пор не выиграли ни ЧМ , ни Евро, всё сильнее пристаёт статус талантливых неудачников – при этом нет преемников сопоставимого уровня, чтобы продолжать борьбу за трофеи. Каждый большой турнир для них как последний, и поэтому последние провалы – не просто рядовые неудачи, а трагедия.

Пальцем в небо

Ближайший крупный турнир – ЧМ -2026. Надеяться уже ни на что не приходится – но хотя бы чисто номинально это последний шанс для остатков звёздного поколения «красных дьяволов». Намёк на логику в выборе Гарсии всё же есть – тренер показывал качественную работу не так давно – его качества не могли исчезнуть так быстро. Последние неудачи просто позволили диктовать наиболее выгодные условия сотрудничества. Руди можно упрекнуть в том, что он ставит простой футбол – не придумывает велосипед. Но в контексте сборной это и к лучшему. Тут нет времени оттачивать взаимодействия, надо больше полагаться на индивидуальные качества футболистов. С этой точки зрения 60-летний специалист подходит.

С другой стороны, и кроме Гарсии на рынке свободных агентов тренеров достаточно. Не так стар Йоахим Лёв – немец сотворил «немецкую машину» и мог бы сделать подарок бельгийским ветеранам. Всё ещё не нашли себе команду Эрик тен Хаг, Хави, Массимилиано Аллегри, Эдин Терзич, Рогер Шмидт, Каспер Юлманд, совсем недавно на рынок вышли Нури Шахин, Паулу Фонсека и Хулен Лопетеги. Все они как минимум вариант не хуже, чем Руди Гарсия.

Когда Испания пошла на риск с де ла Фуэнте, он был объясним – специалист вырос в системе национальных команд и знал молодёжь, которая к тому моменту интегрировалась в основную сборную. Назначение Гарсии – риск необъяснимый, надежда на показанный им когда-то уровень.