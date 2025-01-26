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Агент Бителло прокомментировал возвращение хавбека в «Динамо» на сборы

сегодня, 09:55

Бразильский полузащитник Бителло вернулся в расположение московского «Динамо». Эту информацию подтвердил агент 25-летнего футболиста Майкел Портела.

Бителло приехал в расположение «Динамо». На следующей неделе я встречусь с руководством клуба.

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Все комментарии
2asfg3cdjm73
2asfg3cdjm73
сегодня в 12:36
Пользы от такого игрока уже не будет.
112910415
112910415
сегодня в 11:33
добра уже не будет ...
drug01
drug01
сегодня в 11:06
Главное что он приехал!!!
Capral
Capral
сегодня в 10:53, ред.
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 10:32
    А где оправдания агента?
    qk23nzatj6jh
    qk23nzatj6jh
    сегодня в 10:32
    Возвращение полузащитника Бителло в расположение "Динамо" – это позитивный знак для команды и болельщиков. Успешное взаимодействие игрока с клубом важно как для его карьеры, так и для достижения общих спортивных целей.
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