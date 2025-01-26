Агент Бителло прокомментировал возвращение хавбека в «Динамо» на сборы

Бразильский полузащитник Бителло вернулся в расположение московского «Динамо». Эту информацию подтвердил агент 25-летнего футболиста Майкел Портела.
Бителло приехал в расположение «Динамо». На следующей неделе я встречусь с руководством клуба.
Бразильский полузащитник Бителло вернулся в расположение московского «Динамо». Эту информацию подтвердил агент 25-летнего футболиста Майкел Портела.
Бителло приехал в расположение «Динамо». На следующей неделе я встречусь с руководством клуба.
Я, как законопослушный гражданин, никогда не пойму подобных вещей- сбежать из клуба, прятаться за спину агента, не брать трубку и плевать на действующий договор. Это, прежде всего- не по мужски! Да, я презираю ростовщиков и открыто их ненавижу. Но, как говорил Остап Ибрагимович: "Закон, Киса, надо чтить"!
Но с другой стороны, дело ведь не в отсутствии еврокубков- это смешно. Ну как может, примитивщик и убежденный позиционщик Тюкавин стоить больше, чем Бителло- человек связующий и креативный? О чём думало руководство? Без Бителло, даже такой незаурядный игрок, kak Карраскаль не всегда в своей тарелке... Не знаю, чем всё это закончится, но думаю, что финал всей этой неприглядной истории- предрешен...
Я, как законопослушный гражданин, никогда не пойму подобных вещей- сбежать из клуба, прятаться за спину агента, не брать трубку и плевать на действующий договор. Это, прежде всего- не по мужски! Да, я презираю ростовщиков и открыто их ненавижу. Но, как говорил Остап Ибрагимович: "Закон, Киса, надо чтить"!
Но с другой стороны, дело ведь не в отсутствии еврокубков- это смешно. Ну как может, примитивщик и убежденный позиционщик Тюкавин стоить больше, чем Бителло- человек связующий и креативный? О чём думало руководство? Без Бителло, даже такой незаурядный игрок, kak Карраскаль не всегда в своей тарелке... Не знаю, чем всё это закончится, но думаю, что финал всей этой неприглядной истории- предрешен...