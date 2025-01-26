Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыБразилия. Серия A 2025

Бывший игрок «Зенита» Артур подписал контракт с «Ботафого»

вчера, 20:19

Нападающий Артур Гимараеш стал игроком «Ботафого». Футболист подписал контракт с бразильским клубом до декабря 2029 года.

Ранее форвард покинул «Зенит» в рамках сделки по переходу полузащитника Луиса Энрике.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Обманули с трансферами «Реал» и ПСЖ. В Германии завелся клуб переоценённых форвардов
Вчера, 09:22Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
ОфициальноТеему Пукки вернулся в ХИК
25 января Фото
Официально«Айнтрахт» объявил о подписании Вахи
24 января Фото
ОфициальноЛучший бомбардир чемпионата Беларуси перешёл в Арис
24 января
ОфициальноВратарь Голлини перешёл в «Рому»
24 января
ОфициальноЭкс-игрок «Милана» Балло-Туре перешёл в «Гавр»
24 января Фото
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:47
круговорот бразильцев в природе )
Asper
Asper
вчера в 21:44
В основу не влился, но пользу принёс - один золотой гол чего стоит и победный в Краснодаре.
Медальки на полку положил.
Думаю, все довольны. Удачи, Артур
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:24
Пожелаем удачи в новом клубе.... пусть играет и приносит пользу.
c96zdq4czsmm
c96zdq4czsmm
вчера в 21:06
Стоит пожелать Артуру удачной карьеры.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:48
Хороший клуб,венулся на родину.
Capral
Capral
вчера в 20:30
Это Артурка сбил с толку Бителлку. Скоро, оба- будут на пляже зажигать...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:23
Ну наверное там Артуру будет комфортнее...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 