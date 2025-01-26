Бывший игрок «Зенита» Артур подписал контракт с «Ботафого»

Нападающий Артур Гимараеш стал игроком «Ботафого». Футболист подписал контракт с бразильским клубом до декабря 2029 года.
Ранее форвард покинул «Зенит» в рамках сделки по переходу полузащитника Луиса Энрике.
Нападающий Артур Гимараеш стал игроком «Ботафого». Футболист подписал контракт с бразильским клубом до декабря 2029 года.
Ранее форвард покинул «Зенит» в рамках сделки по переходу полузащитника Луиса Энрике.
Медальки на полку положил.
Думаю, все довольны. Удачи, Артур
Медальки на полку положил.
Думаю, все довольны. Удачи, Артур