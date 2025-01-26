Обманули с трансферами «Реал» и ПСЖ. В Германии завелся клуб переоценённых форвардов

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сегодня, 09:22

Предшественники Мармуша не заиграли.

«Айнтрахт» недавно научился продавать футболистов за большие деньги. Их клубным рекордом был трансфер вратаря Траппа в ПСЖ . Кевин принес 9.5 млн евро и не заиграл. А затем пошли другие сделки. Часто оказывалось, что в структуре игры середняка с амбициями у форвардов всё получается, а на новом месте следовал провал. «Айнтрахт» выигрывал Лигу Европы, солидный результат. Их нападающие в разных сезонах радовали в Бундеслиге. Но как только клуб с деньгами платил за форвардов огромные деньги, то в итоге терял в футболе и в финансах. Начнем с человека, который должен снять это проклятие, не забыв о предшественниках.

Омар Мармуш, «Манчестер Сити», 75 млн евро

Вторая по стоимости продажа в истории «Айнтрахта». Египтянину 25 лет, с фланга ушел в центр. В «Манчестер Сити» вернулся на край поля. Против «Челси» не сумел забить и был заменен на Де Брюйне. Забить по правилам, ведь Омар отличился из офсайда. Смотрелся неплохо и не ошибался, как его коллега по дебюту Хусанов. Мармуш один из самых интересных игроков нового сезона. Работал в «Айнтрахте» в связке с другими форвардами. Отдавал голевые передачи и открывался перед воротами. Гвардиола решил, что продажа Альвареса и отказ от Палмера были ошибками скаутов и руководства «Манчестер Сити». Тренер предложил шейхам рискнуть 75 миллионами евро. В случае неудачи Мармуша стоимость обвалится. Пока тяжело загадывать. Игрок классный, но команда на сложном отрезке. После завершения основного этапа Лиги чемпионов, если «Манчестер Сити» в среду обыграет «Брюгге», Омара заявят на плей-офф Лиги чемпионов. С места в карьер.

Рандаль Коло Муани, ПСЖ , 95 млн евро

Коло Муани имел призрачные шансы заиграть в клубе, где стали легендами Ибрагимович и Кавани. А Рандаль другой. У него нет агрессивности и уверенности в себе. Коло Муани никогда не был элитным нападающим. Хотя немного лет и перезапускает карьеру в ничейном царстве Мотты в «Ювентусе», ПСЖ потерял в деньгах. Форвард пришел за 95 млн евро, не помог выиграть Лигу чемпионов. Ушел в аренду в «Ювентус» за 3.6 млн евро, а стоимость обвалилась до тридцати миллионов. Всё справедливо. Конечно, если в новом клубе Коло Муани прибавит, то «Ювентус» выкупит его контракт. Но есть сомнения. Рандаль умеет промахнуться из невероятной позиции. Его всегда будет преследовать удар в ногу голкиперу Мартинесу в финале чемпионата мира между Аргентиной и Францией. Если бы тогда форвард отличился, то перевернул ход футбольной истории, оставив Месси без кубка мира. А так со скамейки ПСЖ перебирается в «Ювентус». Забил в дебютном матче, но сразу проиграл.

Себастьен Аллер, «Вест Хэм», 50 млн евро

Рослому ивуарийцу родом из Франции было 25 лет, как теперь Мармушу, когда променял «Айнтрахт» на «Вест Хэм». Английский клуб заплатил 50 миллионов евро, хотя рынок оценивал игрока дешевле. Умение отдать нападающего с необъяснимой наценкой выделяет менеджеров «орлов». Серия обманов – результат случайностей и наивности покупателей. Зачем «Вест Хэму» был Аллер? Не знали, что с ним делать. Себастьен забил лишь 7 голов в АПЛ в первом сезоне. Затем стало ещё хуже, ушел в аренду в «Аякс». Затем был переход в «Боруссию» из Дортмунда, но «Вест Хэм» потерял на его трансфере состояние. Позже Аллер заболел. Хотя крепкий рослый парень достойно боролся с онкологией и победил, набрать форму в тридцать лет не может. Сначала был плох в аренде в «Леганесе», а теперь вернулся в клуб молодости «Утрехт». Желаем Аллеру голов весной.

Андре Силва, «Лейпциг», 23 млн евро

Из «Милана» в «Айнтрахт» форвард перешел за 3 миллиона евро, а ушел в «Лейпциг» за 23. И Андре провалился, ведь стал джокером. В «Лейпциге» португальцу нет места, восемь раз вышел на замену. Андре стал жертвой агента Мендеша в молодости. Сейчас его представляют посредники, которые помогают Де Брюйне и Винисиусу. А вот раньше Жорже Мендеш перевел португальца из «Порту» в «Милан» за 38 млн евро. Силва не был готов к работе на таком уровне. Аренды в его случае тоже не работают. Хотя Андре был в «Реал Сосьедаде», где заиграли Гризманн, Исак и Серлот, для Силвы отлучение в испанский клуб не стало перезапуском карьеры. Посмотрим, где португалец окажется дальше. Пока «Арсенал» не забрал у «Лейпцига» молодого форварда Шешко, Силва будет ждать? Вряд ли, снова ищет новую аренду, может перейти в «Вест Хэм».

Лука Йович, «Реал», 63 млн евро

Редкий случай, когда Переса надули. Президент «Реала» иногда сам совершает бездумные трансферы. Так было с постаревшим атакующим хавбеком Азаром, за которого испанцы переплатили. Но с Йовичем другая история. Перес выложил 63 млн евро за явно переоцененного форварда. Йович неплохо смотрелся в «Айнтрахте», но это удобный клуб для форвардов. Многие имели меньше моментов, чем голов. У Мармуша тоже огромная разница. Йокич попал в «Реале» не за красивые глаза, а после голов в Бундеслиге. Вот только серба отправили в клуб Бензема. Глупое решение Йовича, агента и президента «Реала». Также отметим немцев. Не лучшие человеческие качества боссов «Айнтрахта» доказывают футбольные судьбы Коло Муани, которого не стоило отпускать в ПСЖ , где читалась неудача, и Йовича без шансов заиграть в основе «Реала» вместо Бензема.