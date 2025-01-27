Гол Бензема не помог клубу «Аль-Иттихад» переиграть «Дхамк»

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сегодня, 19:33

«Дхамк» переиграл «Аль-Иттихад» в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:1).

Жорж-Кевин Н'Куду вывел хозяев поля вперед на 17-й минуте. Карим Бензема на 45+4-й сравнял счет. На 90+4-й Н'Куду оформил дубль.

После этой игры «Дхамк» идет на 10-м месте (21 пункт), «Аль-Иттихад» расположился на 2-й строчке (43 балла).