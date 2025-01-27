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Гол Бензема не помог клубу «Аль-Иттихад» переиграть «Дхамк»

сегодня, 19:33
ДхамкЛоготип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)2 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-ИттихадМатч завершен

«Дхамк» переиграл «Аль-Иттихад» в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:1).

Жорж-Кевин Н'Куду вывел хозяев поля вперед на 17-й минуте. Карим Бензема на 45+4-й сравнял счет. На 90+4-й Н'Куду оформил дубль.

После этой игры «Дхамк» идет на 10-м месте (21 пункт), «Аль-Иттихад» расположился на 2-й строчке (43 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 20:36
Хм, а везде этот клуб называют "Дамак". 🤔
Его вообще дисквалифицировать нужно, единственный клуб в лиге без приставки "Аль-". 😏
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:09
Сбои бывают и у Аль-Иттихада, а Бензема не стал палочкой-выручалочкой. И вообще мне кажется, что Аль-Наср будет сейчас посильнее. Жаль, но моя ставка на этот матч не выиграла.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:59
команда Бенземы сдулась.
Аль Хиляль, скорей всего, защитит титул чемпиона КСА.
Вещий
Вещий
сегодня в 19:43
Ну не Шмогла и все тут...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:40
И на старуху бывает проруха !
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