«Барселона» со счётом 7:1 победила «Валенсию» в Ла Лиге

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сегодня, 00:56

«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 21-го тура Ла Лиги (7:1).

На 3-й минуте каталонская команда повела в счёте после гола Френки де Йонга. Ферран Торрес на 8-й удвоил преимущество хозяев поля. Рафинья на 14-й забил третий мяч. Фермин Лопес на 24-й сделал счёт более крупным, а на 45+4-й оформил дубль. Уго Дуро на 59-й сократил отставание гостей в счёте. Шестой гол «сине-гранатовых» провёл Роберт Левандовски на 66-й. Автогол Сесара Тарреги на 75-й увеличил преимущество «Барсы».

«Барселона» занимает 3-е место в чемпионате Испании (42 очка). «Валенсия» идёт 19-й (16 баллов).