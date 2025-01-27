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«Барселона» со счётом 7:1 победила «Валенсию» в Ла Лиге

сегодня, 00:56
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона7 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 21-го тура Ла Лиги (7:1).

На 3-й минуте каталонская команда повела в счёте после гола Френки де Йонга. Ферран Торрес на 8-й удвоил преимущество хозяев поля. Рафинья на 14-й забил третий мяч. Фермин Лопес на 24-й сделал счёт более крупным, а на 45+4-й оформил дубль. Уго Дуро на 59-й сократил отставание гостей в счёте. Шестой гол «сине-гранатовых» провёл Роберт Левандовски на 66-й. Автогол Сесара Тарреги на 75-й увеличил преимущество «Барсы».

«Барселона» занимает 3-е место в чемпионате Испании (42 очка). «Валенсия» идёт 19-й (16 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:00
мышкам реально не позавидуешь ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:03
Жестокости и унижению в футболе имеет место быть...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:52
Летучим мышам нужна перезагрузка...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:37
Да уж !Валенсия похоже направляется в пердив испанский
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 06:15
Ждём такую же игру и в кубковом матче!))) Всех кулес с красивой победой!)
m6khbxtuuszm
m6khbxtuuszm
сегодня в 05:11
Мыши уверенно летят в сегунду
2evkqacb694c
2evkqacb694c
сегодня в 05:03
Барселона давно не радовала такой крупной победой.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:56
Валенсии похоже пройти очищение испанским "пердивом"...)
112910415
112910415
сегодня в 04:31
надо бы так и с другими
ABir
ABir
сегодня в 03:01
Называется, оторвались по полной
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 02:50, ред.
Трансферный бюджет Валенсии с 2020 года ниже, чем у половины клубов РПЛ.
Это стыд и позор Питеру Лиму. Самое лучшее, что может случиться с Валенсией - это продажа клуба человеку, который любит футбол и понимает, что Валенсия - это клуб с традициями и историей.
UncleZack
UncleZack ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:30
Да хоть тысячу,все равно на третьем месте))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:29
На месте Валенсии по счёту должен был быть Мадрид. ☝️
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:26
    Agamaga___05
    Agamaga___05 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 01:24
    Титул как всегда один. Он достанется только одному. Никаких отмазок быть не может, что играют очень молодые игроки, но они уже доказали, что готовы к очень большим матчам. Реал знает об этом!
    Agamaga___05
    Agamaga___05
    сегодня в 01:21
    Красивый счёт! Красивая победа! Все победы нужны и важны!
    Сегодня было легко. Так обязаны были расправиться и с Леганесами, но увы...
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    сегодня в 01:21
    Это всё хитрости! На Месталье в матче на кубок увидите совсем другую игру)
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:18, ред.
    Конечно)))при Флике Барса забила 101 голов. За 33 матча. Из них 10% Реалу))))
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 01:08
    Матч с Аталантой, наверное с финансовой точки зрения нужна победа для Барсы. Я так понял, там за каждую победу дают деньги. Но дополнительные 10 млн, которые можно взять если займут 1 место, не получится, потому что Ливерпуль не проиграет.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 01:06, ред.
    Где ж прочно то ? От Бильбао разница в 2 очка; от Матрасов - в 3.
    Ноздря в ноздрю идут, как и положено в хорошем (крутом) чемпе.
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:05, ред.
      Dauletbek
      Dauletbek
      сегодня в 01:02
      Генич прикольный комментатор. Кто-то на поле вышел из болельщиков, может Гвардиола побежал, лысый такой))
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 01:02
      Так и запишем...прочно обосновались на 3-м месте...
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      сегодня в 01:01, ред.
      Всё пока получается у Флика. Но вратарь нужен не такой. В Лиге Чемпионов Щесного ставить нельзя: кипер "гранатовых" и на мяч толком не выходит и в воротах не стоит - вечно в какой то полупозиции находится, поэтому привозы обеспечены.
      Гость
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