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Московское «Динамо» переиграло «Зенит» в товарищеском матче

сегодня, 12:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Зенит» уступил московскому «Динамо» (1:3) в товарищеском матче.

На 58-й минуте уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль открыл счёт в матче. На 70-й минуте полузащитник москвичей Даниил Фомин удвоил преимущество своей команды. На 80-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев отыграл один мяч. На 86-й минуте форвард «Динамо» Ярослав Гладышев забил третий мяч в ворота «Зенита».

Ранее «Зенит» обыграл со счётом 1:0 сборную Иордании.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Майкл59ru (раскрыть)
сегодня в 14:13
24. 01. 2025 20:00
Гол Соболева принес Зениту победу над сборной Иордании в товарищеском матче..........
shur
shur ответ hff55hyhesgj (раскрыть)
сегодня в 14:11
...да ничего не стоит,бесплатно!
shur
shur ответ баск (раскрыть)
сегодня в 14:08
"Игра по требованию Зенита не транслировалась.." ...Интригующие
начало! Тем приятнее победа! Да и счёт на табло кучерывый!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 13:39
Динамо с победой! Хороший тренировочный матч провёл. Показательный матч для нашего Зенита, по работе над недочётами. А Динамо отработал взаимодействия между партнёрами, даже защитник забил.)
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 13:22
Видимо по силе Динамо стоит на одном уровне с Иорданией. Которую Зенит, как ни старался, так и не смог обыграть )
hff55hyhesgj
hff55hyhesgj
сегодня в 13:18
Стоит поздравить Динамо с победой в таком матче.
баск
баск
сегодня в 13:10
Игра по требованию Зенита не транслировалась..

Судя же по протоколу, питерские отыграли практически весь матч одним составом (в общем-то основным), поскольку им сегодня ещё играть с армянским Ноа.

А у нас все получили время по тайму и были, очевидно, посвежее.
Не участвовали Битело, Чавес и Тюкавин, по разным причинам прибывшие на этот сбор позже остальных и занимающиеся пока по индивидуальной программе.

Симпатичная победа над Зенитом, хотя бы и товарная, приятна, тем более, что для нас это первый матч после отпуска, а для Зенита уже третий.
Наш сбор завершён, летим домой отдохнуть пару дней..
suiw
suiw ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 13:05
Отскоки от Лешука ловить
112910415
112910415
сегодня в 13:01
вот зачем Соболева-то брали !
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