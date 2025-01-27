Московское «Динамо» переиграло «Зенит» в товарищеском матче

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сегодня, 12:58

«Зенит» уступил московскому «Динамо» (1:3) в товарищеском матче.

На 58-й минуте уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль открыл счёт в матче. На 70-й минуте полузащитник москвичей Даниил Фомин удвоил преимущество своей команды. На 80-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев отыграл один мяч. На 86-й минуте форвард «Динамо» Ярослав Гладышев забил третий мяч в ворота «Зенита».

Ранее «Зенит» обыграл со счётом 1:0 сборную Иордании.