Московское «Динамо» переиграло «Зенит» в товарищеском матче

«Зенит» уступил московскому «Динамо» (1:3) в товарищеском матче.
На 58-й минуте уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль открыл счёт в матче. На 70-й минуте полузащитник москвичей Даниил Фомин удвоил преимущество своей команды. На 80-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев отыграл один мяч. На 86-й минуте форвард «Динамо» Ярослав Гладышев забил третий мяч в ворота «Зенита».
Ранее «Зенит» обыграл со счётом 1:0 сборную Иордании.
Судя же по протоколу, питерские отыграли практически весь матч одним составом (в общем-то основным), поскольку им сегодня ещё играть с армянским Ноа.
А у нас все получили время по тайму и были, очевидно, посвежее.
Не участвовали Битело, Чавес и Тюкавин, по разным причинам прибывшие на этот сбор позже остальных и занимающиеся пока по индивидуальной программе.
Симпатичная победа над Зенитом, хотя бы и товарная, приятна, тем более, что для нас это первый матч после отпуска, а для Зенита уже третий.
Наш сбор завершён, летим домой отдохнуть пару дней..
Судя же по протоколу, питерские отыграли практически весь матч одним составом (в общем-то основным), поскольку им сегодня ещё играть с армянским Ноа.
А у нас все получили время по тайму и были, очевидно, посвежее.
Не участвовали Битело, Чавес и Тюкавин, по разным причинам прибывшие на этот сбор позже остальных и занимающиеся пока по индивидуальной программе.
Симпатичная победа над Зенитом, хотя бы и товарная, приятна, тем более, что для нас это первый матч после отпуска, а для Зенита уже третий.
Наш сбор завершён, летим домой отдохнуть пару дней..