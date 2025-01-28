«Ювентус» арендовал защитника «Челси»

Защитник «Челси» Ренато Вейга на правах аренды перешёл в «Ювентус». Соглашение рассчитано до конца сезона.
В нынешнем сезоне игрок провёл в составе лондонского клуба 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Защитник «Челси» Ренато Вейга на правах аренды перешёл в «Ювентус». Соглашение рассчитано до конца сезона.
В нынешнем сезоне игрок провёл в составе лондонского клуба 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
в Италию, сегодня ты в АПЛ, а через час в серии А.....!!!
в Италию, сегодня ты в АПЛ, а через час в серии А.....!!!