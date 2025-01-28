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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2024/2025

«Ювентус» арендовал защитника «Челси»

сегодня, 08:39

Защитник «Челси» Ренато Вейга на правах аренды перешёл в «Ювентус». Соглашение рассчитано до конца сезона.

В нынешнем сезоне игрок провёл в составе лондонского клуба 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:51
...Ла манш надо чтобы протекал не к Франции, а сразу напрямую
в Италию, сегодня ты в АПЛ, а через час в серии А.....!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:00
Ещё бы усиления не помешали в атаке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:51
Даже ещё и забивает, это хорошо...
Гость
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