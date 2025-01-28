«Ювентус» арендовал защитника «Челси»

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сегодня, 08:39

Защитник «Челси» на правах аренды перешёл в «Ювентус». Соглашение рассчитано до конца сезона.

В нынешнем сезоне игрок провёл в составе лондонского клуба 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.