Стало известно, за какую сумму «Аль-Иттихад» выкупит контракт Митая

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сегодня, 09:36

Футбольный агент Константинис Георгопалис, представляющий интересы защитника «Локомотива», находящегося в аренде в «Аль-Иттихаде», , раскрыл сумму, за которую клуб из Джидды может выкупить игрока.

У «Аль-Иттихада» есть опция о выкупе Марио у «Локомотива» за 6 миллионов евро, которая может быть использована до июня следующего года в любой день.

Напомним, Митай выступает за клуб из Саудовской Аравии с сентября 2024 года. Аренда заканчивается в июне 2025 года. А его контракт с «Локомотивом» действует до июня 2027 года. За «Аль-Иттихад» Митай сыграл 15 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами, а также получил три жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего албанца в 4,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Александру Сильянову.