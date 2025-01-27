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Стало известно, за какую сумму «Аль-Иттихад» выкупит контракт Митая

сегодня, 09:36

Футбольный агент Константинис Георгопалис, представляющий интересы защитника «Локомотива», находящегося в аренде в «Аль-Иттихаде», Марио Митая, раскрыл сумму, за которую клуб из Джидды может выкупить игрока.

У «Аль-Иттихада» есть опция о выкупе Марио у «Локомотива» за 6 миллионов евро, которая может быть использована до июня следующего года в любой день.

Напомним, Митай выступает за клуб из Саудовской Аравии с сентября 2024 года. Аренда заканчивается в июне 2025 года. А его контракт с «Локомотивом» действует до июня 2027 года. За «Аль-Иттихад» Митай сыграл 15 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами, а также получил три жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего албанца в 4,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Александру Сильянову.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:55
Нужно торговаться... пусть 10 как минимум дают
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:47
Что то маловато предлагают,просите больше.
Гость
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