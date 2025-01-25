У одного из худших новичков МЮ перезапуск карьеры. В составе манкуниацев ему ничего не светит

1737829486

сегодня, 21:24

Попытается раскрыться снова в «Бетисе».

«Манчестер Юнайтед» повысил свою активность в зимнее трансферное окно, чтобы как-то оздоровить состав. Как минимум для избавления от тех футболистов, на которых Рубен Аморим не рассчитывает и которые только отягощают зарплатную ведомость. Для МЮ это актуальная причина, поскольку Джим Рэтклифф заявил о курсе на сокращение расходов, чтобы избежать проблем с выполнением финансовых требований. Клуб уже повысил стоимость билетов, 250 человек были уволены, урезаны программы лояльности для других сотрудников, даже сэр Алекс Фергюсон лишился статуса оплачиваемого амбассадора «Манчестер Юнайтед». На этом фоне страшно вспоминать одну из относительно недавних сделок – покупку Антони.

Один из худших в истории

Сейчас мало кто будет спорить с тем, что это одно из худших приобретений «Манчестера». Конечно, споры о худшем всегда имеют некоторое приближение и пространство для субъективности. Оценить какими-то явными критериями это довольно сложно. К тому же у МЮ очень богатая история, в которой бывало всякое. И если лучших можно назвать как минимум по каким-то объективным параметрам, измеряемым в голах, например, то про худших так не скажешь. И все же Антони – фигура, около которой есть подобный консенсус.

Конечно, по любым меркам личная история 24-летнего вингера – это история успеха. Он вышел из бедной семьи, рос в атмосфере, где всегда царила опасность, а на его бутсах не зря выгравировано слово «фавела». Он прошел через многое, чтобы стать игроком «Манчестер Юнайтед» и добиться мирового признания. Однако это не отменяет того факта, что когда Антони оказался на «Олд Траффорд», он вошел в не в ту дверь.

И вроде бы ничего катастрофического не произошло – какой клуб не заключал неудачных контрактов? Но тут есть большой дополнительный фактор – его стоимость. Когда Антони переходил в МЮ летом 2022 года, его считали будущей большой звездой сборной Бразилии. Он заключил договор до 2027 года, но вряд ли его отработает, как думается сейчас. Вингер обошелся МЮ в 81,3 миллиона фунтов и стал вторым по стоимости приобретением клуба после Поля Погба. На тот момент это вообще был четвертый по величине трансферный взнос, выплаченный клубом Английской Премьер-Лиги.

Борьба за восходящую звезду

Антони был приоритетной целью для Эрика тен Хага. И это тогда казалось логичным. Они вместе работали в «Аяксе», сам Антони тогда был на пике – за ним пришлось погоняться, отбивать у конкурентов, поскольку многие топ-клубы хотели видеть бразильца у себя. «Аякс» этим пользовался и вел жесткие переговоры. Но желание тен Хага, стремление самого Антони воссоединиться с тренером оказались сильнее: МЮ выложил круглую сумму.

Интересно, что скауты предлагали Антони и предшественнику тен Хага Оле-Гуннару Сульшеру. Однако норвежский тренер, который высоко оценил потенциал бразильца, сказал, что не стал бы платить больше 30 миллионов фунтов за него. И до переговоров тогда даже не дошло. А вдруг сработало бы лучше? Мы этого уже никогда не узнаем.

Да и сразу после перехода в МЮ сделка не казалась провальной. Антони стал первым новичком «Юнайтед» за последние 50 лет, который забил в первых трех матчах чемпионата. Все выглядело крайне перспективно. Вряд ли тогда кто-то мог представить, что на этот стартовый рывок придутся 25 процентов всех его голов за команду.

История провала

На сегодняшний день в 96 матчах за «Манчестер» Антони забил 12 мячей и сделал пять голевых передач. В последний раз он забивал в ворота «Барнсли» 17 сентября в Кубке Англии. Та встреча закончилась со счетом 7:0 – только ленивый не забил. А последняя голевая передача вингера случилась 4 апреля 2024 года, когда с его паса отличился Алехандро Гарначо, забивший третий мяч в драматичной встрече с «Челси» (3:4).

Считая Антони своим человеком, тен Хаг до последнего поддерживал бразильца. Спустя полтора года после появления игрока в составе, когда тот на протяжении девяти месяцев ничем результативным не отличался, тренер продолжал верить в футболиста. Как минимум в публичном пространстве. Еще в начале 2024 года тен Хаг уверял, что Антони может добиться гораздо большего, может показать себя, он кивал в сторону выступлений игрока за «Аякс», ждал возвращения на тот уровень. Голландец даже упомянул судебное разбирательство против Антони, который подозревался в нападении и был исключен из сборной Бразилии. Якобы это сильно выбило игрока из колеи. Дело, кстати, завершилось в августе 2024 года, и обвинений Антони так и не выдвинули.

Со сменой главного тренера преображения не произошло. Журналисты заметили, что на первых тренировках с Рубеном Аморимом Антони использовался в качестве правого крайнего защитника. Однако бразилец не появился на поле в первой игре под руководством португальца. Всего же под началом Аморима он выходил на поле девять раз, только дважды – в стартовом составе. И ни разу не провел на поле больше 60 минут. Его последним полным матчем стал тот самый поединок с «Барнсли».

Из последнего с участием Антони запомнят разве что разлетевшийся на мемы промах в игре с «Саутгемптоном» (3:1). Бразильца выпустили в перерыве при счете 0:1. Вингер в одном из эпизодов получил идеальный прострел и должен был просто пробить в свободный угол, но отправил мяч точно в руки вратарю. А повторы показали, что мяч вовсе летел не в створ. Этот ужасный промах облетел по соцсетям весь мир. И все окончательно убедились, что с МЮ Антони уже не по пути.