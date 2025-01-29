«Реал» продаст Винисиуса, только если вингер сам попросит отпустить его

Ранее сообщалось, что предстоящим летом бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора попробуют подписать клубы из Саудовской Аравии. За него готовы заплатить 300 миллионов евро.
Мадридский клуб пока не получал никаких предложений, и сам футболист тоже не поднимал этот вопрос.
«Реал» не планирует продавать игрока и рассмотрит такую возможность только в случае, если бразилец сам попросит уйти и клуб получит подходящее предложение.
Ключевые слова.
И это им даётся
Ключевые слова.
И это им даётся
Любой понимает, что туда поедут за очень большими деньгами. Сейчас они работают чисто над своей репутацией, чтоб в умах людей СА не казалось дикой страной, но почему-то сами продолжают отсекать головы.
Любой понимает, что туда поедут за очень большими деньгами. Сейчас они работают чисто над своей репутацией, чтоб в умах людей СА не казалось дикой страной, но почему-то сами продолжают отсекать головы.