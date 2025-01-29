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«Реал» продаст Винисиуса, только если вингер сам попросит отпустить его

сегодня, 19:44

Ранее сообщалось, что предстоящим летом бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора попробуют подписать клубы из Саудовской Аравии. За него готовы заплатить 300 миллионов евро.

Мадридский клуб пока не получал никаких предложений, и сам футболист тоже не поднимал этот вопрос.

«Реал» не планирует продавать игрока и рассмотрит такую возможность только в случае, если бразилец сам попросит уйти и клуб получит подходящее предложение.

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Все комментарии
протон
протон ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 21:17
мне бы такие слухи)
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:14
Так говоришь, как будто уже перешел. Это просто слухи.
протон
протон ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 21:06
Сейчас они работают чисто над своей репутацией
Ключевые слова.
И это им даётся
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 20:52
Ну привезут они Винисиуса за миллиард, что изменится?
Любой понимает, что туда поедут за очень большими деньгами. Сейчас они работают чисто над своей репутацией, чтоб в умах людей СА не казалось дикой страной, но почему-то сами продолжают отсекать головы.
adekvat
adekvat
сегодня в 20:37
Гто писали ему миллиард предлогают, какой дурак не подпишется.
протон
протон
сегодня в 20:15, ред.
Ой эта лига стариков говорили они. Многие не понимают, какие амбиции и планы арабов на футбол). Я читал арабские СМИ, там всё серьёзно.
протон
протон
сегодня в 20:14
за 300 миллионов, тем более если он еще и сам попросит, конечно надо отдавать. Без него Реал в атаке глобально не потеряет, что показала троица Мбаппе, Джуд, Родриго в недавних матчах без него. Но зато за эти 300 миллионов можно будет очень качественно усилить центр и оборону.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:45
А запросто его могут соблазнить деньгами...
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