«Реал» продаст Винисиуса, только если вингер сам попросит отпустить его

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сегодня, 19:44

Ранее сообщалось, что предстоящим летом бразильского вингера «Реала» попробуют подписать клубы из Саудовской Аравии. За него готовы заплатить 300 миллионов евро.

Мадридский клуб пока не получал никаких предложений, и сам футболист тоже не поднимал этот вопрос.

«Реал» не планирует продавать игрока и рассмотрит такую возможность только в случае, если бразилец сам попросит уйти и клуб получит подходящее предложение.