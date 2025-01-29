«Лацио» отказался от подписания Илича из-за его травматичности

1738159920

сегодня, 17:12

«Лацио» решил отказаться от подписания полузащитника «Торино» из-за его склонности к травмам.

По информации источника, римский клуб не стал делать предложение «Торино» за сербского игрока, несмотря на интерес главного тренера . Клуб не хочет рисковать, предлагая около 20 миллионов евро за полузащитника, который не отличается стабильностью на поле.

Вместо Илича «Лацио» обратил внимание на итальянца из «Челси», на которого также претендует «Торино».

Тем временем, Илич близок к переходу в «Спартак».