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«Лацио» отказался от подписания Илича из-за его травматичности

сегодня, 17:12

«Лацио» решил отказаться от подписания полузащитника «Торино» Ивана Илича из-за его склонности к травмам.

По информации источника, римский клуб не стал делать предложение «Торино» за сербского игрока, несмотря на интерес главного тренера Марко Барони. Клуб не хочет рисковать, предлагая около 20 миллионов евро за полузащитника, который не отличается стабильностью на поле.

Вместо Илича «Лацио» обратил внимание на итальянца Чезаре Казадеи из «Челси», на которого также претендует «Торино».

Тем временем, Илич близок к переходу в «Спартак».

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 17:31
Лотито не идиот , рисковать баблом не станет, тем более зная об этом игроке многое по Серии А. Лукойл не берите этого серба!!! Деньги на ветер за постоянного клиента больницы....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:24
Спартаку надо брать пример с Лацио...
magnum3000
magnum3000
сегодня в 17:20
Спартак без альтернативы выиграет этот спор за Илича))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:13
Все получают травмы,усиливать надо судейство.
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