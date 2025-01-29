«Лацио» отказался от подписания Илича из-за его травматичности

«Лацио» решил отказаться от подписания полузащитника «Торино» Ивана Илича из-за его склонности к травмам.
По информации источника, римский клуб не стал делать предложение «Торино» за сербского игрока, несмотря на интерес главного тренера Марко Барони. Клуб не хочет рисковать, предлагая около 20 миллионов евро за полузащитника, который не отличается стабильностью на поле.
Вместо Илича «Лацио» обратил внимание на итальянца Чезаре Казадеи из «Челси», на которого также претендует «Торино».
Тем временем, Илич близок к переходу в «Спартак».