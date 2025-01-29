Шешко не перейдёт в «Арсенал» зимой

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сегодня, 18:19

Интерес «Арсенала» к нападающему «Лейпцига» проявился еще прошлым летом, однако тогда игрок подписал новый контракт с немецким клубом.

По данным источника, сейчас существует реальная возможность, что форвард сможет покинуть свою команду по окончании сезона. Ожидается, что трансфер Шешко может обойтись в сумму от 70 до 75 миллионов евро, но «Лейпциг» не планирует разрешать его уход в январе.

С учетом растущих шансов на то, что Шешко останется в Германии, «канонирам» следует рассмотреть альтернативные варианты для усиления состава в зимнее трансферное окно.

В клубе также изучают возможности подписания не только центральных нападающих. В числе кандидатов значатся из «Вулверхэмптона» и из «Атлетика». Однако сделка по первому варианту зимой маловероятна, а в контракте испанца прописан пункт об отступных в размере примерно 60 миллионов евро.