В «Фенербахче» заявили об отсутствии интереса к Рэшфорду

Вице-президент «Фенербахче» Аджун Илиджалы сообщил источнику, что клуб не заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» .

В новостях было сказано, что мы заинтересованы в нём. Прежде всего, он фантастический игрок. Но в команде нелогично иметь двух слишком похожих игроков на одной позиции.

Таким игрокам нужно играть, играть, играть — и, если он придёт, один из других футболистов не сможет это делать. К сожалению, мы сказали «нет». Конечно, были некоторые слухи, но я могу с уверенностью сказать, что мы не заинтересованы. Но он хороший игрок.