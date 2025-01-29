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В «Фенербахче» заявили об отсутствии интереса к Рэшфорду

сегодня, 13:25

Вице-президент «Фенербахче» Аджун Илиджалы сообщил источнику, что клуб не заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

В новостях было сказано, что мы заинтересованы в нём. Прежде всего, он фантастический игрок. Но в команде нелогично иметь двух слишком похожих игроков на одной позиции.

Таким игрокам нужно играть, играть, играть — и, если он придёт, один из других футболистов не сможет это делать. К сожалению, мы сказали «нет». Конечно, были некоторые слухи, но я могу с уверенностью сказать, что мы не заинтересованы. Но он хороший игрок.

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7xgedensnvqr
7xgedensnvqr
сегодня в 13:58
Рэшфорд похоже изрядно растерял свои способности и теперь мало кому нужен, да еще с его сумасшедшей зарплатой.
Гость
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