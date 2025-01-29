Возмутительный трансфер за 60 млн евро. У футбола воруют одного из самых перспективных форвардов

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сегодня, 13:10

Шейхов никто не ставит в законные рамки.

Не всех можно купить, но многие продаются

В Европе клубы не могут вечно нарушать законы, осуществляя трансферы. Проступков намного больше, чем хотелось бы. Но видели болезненные наказания. Идут новые разбирательства. Многие клубы изначально действуют по закону, чтобы потом не снимали очки. А когда дело касается шейхов, то им закон не писан. В Саудовской Аравии местная лига не приносит реальных денег. Не рекламируют всемирно известные бренды и услуги. Некоторые доходные бизнесы в их стране наглухо запрещены.

В Саудовской Аравии пустые трибуны. В субботу на матче Бундеслиги 2 между «Гертой» и «Гамбургом» в Берлине было почти 72 тысячи зрителей. У шейхов пока нет множества таких огромных стадионов. А когда будут, то останутся полупустыми. Также нет международных рейтингов местной лиги. Её не покупают, телевизионные права не стоят так много, как у АПЛ или Ла Лиги. Проще говоря, прибыли нет. Зато многие клубы шейхов в новом году снова пошли в атаку на трансферном рынке. Атакуют Европу.

Шейхи мечтают забрать у «Реала» Винисиуса. Правильно посчитали, что почти сорокалетний Роналду не сможет долго быть символом их лиги. Также вербуют других известных футболистов. Но есть разница между выходом на пенсию Зиеша – скандальный марокканец в 31 год может покинуть «Галатасарай», и трансфером в Саудовскую Аравию 24-летнего форварда чемпионов Германии. В Бундеслиге нападающий «Байера» Бонифац видит полные трибуны и живет в футбольном празднике.

В Саудовской Аравии нигериец окажется строго из-за денег. Клуб с Роналду «Аль-Наср» предлагает Виктору предать футбол за 15 миллионов евро в год. Деньги большие. И шейхи не требуют уплачивать с этой суммы столько налогов, сколько нужно в европейских странах. Но пора прикрывать лавочку «футболисты из бедных семей, поэтому можно понять, почему они легко продаются». Бонифац в Леверкузене зарабатывал 2 миллиона евро в год. По старому контракту, но недавно тайно заключили новую сделку.

Впрочем, два миллиона в год – прекрасная сумма для старта. У такого форварда впереди около 10 полноценных сезонов. В случае перехода в условный МЮ Бонифац мог получить контракт на 10 миллионов евро, ведь речь о центральном нападающем. Меньше, чем пятнадцать, но это разница между роскошной жизнью до конца своих дней и потерей репутации. Если Виктор Бонифац хочет разбогатеть без урона для себя, то с его доходами всегда можно приумножить общее состояние за короткий срок.

Европейские клубы бездарно себя защищают

Почему серьезные команды из Европы не давят на ФИФА ? Почему они разрешают шейхам вкачивать в свои клубы деньги, не подтвержденные доходами? Почему вообще начался разговор о клубах из Саудовской Аравии в европейской Лиге чемпионов? Честный ответ многим не понравится. В топ-5 полно клубов, которые сами готовы продаться шейхам. Некоторые так уже поступили. Просто чаще выбирали монархические семьи из Катара и ОАЭ , а не Саудовской Аравии. И даже судьи продаются.

Последний матч «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра», в котором на гол Талиски ответил Милинкович-Савич, отработал немецкий арбитр Цвайер. Феликс делит второе место по количеству матчей в этом сезоне Бундеслиги. Полетел за деньгами, конечно. Хорошо, что клубы Бундеслиги шейхи купить не смогут, пока существует запрет на покупку акций, который Оливер Кан пытался отменить. Но в других лигах всё хуже. А чем больше нефтяных денег получают известные дивизионы – тем меньше свободы.

Достаточно было подумать о рыночных зарплатах и трансферных суммах в футболе, начиная с безумных комиссий агентам, чтобы европейским клубам не нужно было унижаться, продавая за 60 млн евро молодых форвардов в Саудовскую Аравию. Дошли до того, что даже команды второй лиги Саудовской Аравии позволяют охоту за футболистами с именем. В УЕФА сейчас фактически нет президента. Господин Чеферин объявил об уходе в 2027 году, то есть два года планирует просто наблюдать.

Спокойствие, с которым крутые команды с мощными спонсорами прогибаются, может в итоге уничтожить европейский футбол. «Байер» контролируется огромным фармацевтическим гигантом с оборотом в 50 миллиардов за год. На уровне руководства им стоило запретить трансферы в Саудовскую Аравию. Виктора Бонифаца можно отдать в АПЛ за 60 миллионов евро, то есть немецкий чемпион ничего в финансовом плане не потеряет. А если клубу нужны деньги, то у них есть козырь в лице Вирца.

За Флориана отдадут безумные деньги. Это может сделать «Манчестер Сити» следующим летом. Или «Бавария» хоть завтра. Нет смысла унижать клуб и футболиста. Можно было бы понять распродажу в команде, которой грозит банкротство. Но «Байер» заработал деньги выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Хаби Алонсо, раз Анчелотти отказывается уйти из «Реала», может отказаться от других приглашений и остаться в Леверкузене ещё на сезон. Нет ни одной вменяемой причины так унижаться.

Бонифац сделает главную ошибку всей жизни

Игроки несчастливы в Саудовской Аравии. Даже рекламные включения Криштиану Роналду напоминают сцены из фильма ужасов о благополучной счастливой семье, в которой на самом деле творится нечто ужасное. Бензема пытался сбежать в Европу, ведь его подруга отказалась жить в Саудовской Аравии. И Карима не отпустили. Неймар прошел через травмы и почти не играл. Лишь после этого бразильца отпустили в «Сантос». Месси правильно сделал, что не взял миллиард евро от щедрых шейхов.

Не клеится лига Саудовской Аравии. Нет в ней изюминки. Бонифац недавно играл в Норвегии и Бельгии. Толком не набегался на элитном уровне. В сборной Нигерии у него есть одновременно напарник и конкурент Осимхен, который оказался в «Галатасарае». Их печальные судьбы ещё раз напоминают об одной из глобальных проблем футбола – агенты. Норвежцы, которые представляют Виктора, не нашли ему после чемпионства в Германии достойный новый клуб с прекрасной игрой и зарплатой.

Даже сейчас, когда Патрик Шик навязал Бонифацу конкуренцию в атаке «Байера», стоило думать об АПЛ . Нигериец сбавил, но это не значит, что на нём стоит ставить крест в 24 года. Даже если представить, что это «африканский возраст», как любят шутить сами темнокожие, то Виктору вряд ли 34 года. Нельзя улететь в Саудовскую Аравию без последствий для карьеры. Местные тренеры и клубы не заинтересованы в прогрессе футболиста с последующим трансфером в серьезный клуб из известной лиги.

В мире мало 190-сантиметровых физически сильных форвардов с талантами Бонифаца. Но если нигериец вместе с Дарвином Нуньесом из «Ливерпуля» хотят в молодом возрасте испортить себе репутацию – их право. А право публики реагировать на возмутительные трансферы, как делал чемпион мира и многократный победитель Лиги чемпионов Тони Кроос. Ситуация ужасная. И становится хуже, поскольку европейцы не дали понять шейхам, что можно пожирать только футбольных ветеранов.