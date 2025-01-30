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Солтмурад Бакаев рассказал о личной цели во второй части сезона

сегодня, 09:56

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев ответил на вопрос о командных и личных целях во второй части нынешнего сезона.

Огласили ли уже нам цель на вторую часть сезона? Хороший отрыв от подвала таблицы? У нас разговора на этот счет не было и, наверное, не будет. Потому что каждый должен понимать для себя, что он тут делает и какая у него задача здесь. Вы говорите про отрыв, но ведь этот отрыв может закончиться после двух‑трех неудачных туров. И, наоборот, после пары хороших туров можно подняться выше. Может случиться и так, и так. У нас чемпионат стал очень сбалансированным: ты можешь как внизу оказаться, так и наверху. Поэтому нужно выходить и в каждой игре забирать очки.

Личные цели? Сейчас у меня по системе «гол+пас» 5 очков, в идеале хотелось бы еще не меньше пяти очков набрать. Но, учитывая, что меньше матчей… Я буду стараться это сделать.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:05
У вас чемпионат одной команды, вообще никакой борьбы, 0 интереса. Ненавижу матчи, где ничего не зависит. Каждый матч должен иметь какой нибудь смысл.
zw2rdpcq4gy9
zw2rdpcq4gy9
сегодня в 11:01
Главное не получить сразу серию поражений, тогда волноваться за результат не придется.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:44
Стандартные вопросы, стандартные ответы.)
9azy3ub43as9
9azy3ub43as9
сегодня в 10:36
Акрону только удачи в чемпионате, целей нужно добиваться.
drug01
drug01
сегодня в 10:33
Цели хорошие и высокие, удачи!
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