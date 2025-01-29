Супруга Карпина рассказала, какое место займёт «Ростов» в этом сезоне

, супруга главного тренера «Ростова» , рассказала, какое место займёт клуб в нынешнем сезоне РПЛ .

Как жена главного тренера и болельщица я, с одной стороны, должна говорить, что пятерка обязательно будет. Но если говорить реалистично, то шестое‑восьмое место, потому что «Зенит», «Краснодар», ЦСКА , «Динамо», «Спартак», «Локомотив» — серьезные большие клубы. Они тогда куда все, если мы будем выше шестерки? (смеется). Понятно, что должны быть амбиции, это спорт. Но реалистичная картина — шестое‑восьмое место.