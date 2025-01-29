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Супруга Карпина рассказала, какое место займёт «Ростов» в этом сезоне

сегодня, 22:29

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала, какое место займёт клуб в нынешнем сезоне РПЛ.

Как жена главного тренера и болельщица я, с одной стороны, должна говорить, что пятерка обязательно будет. Но если говорить реалистично, то шестое‑восьмое место, потому что «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив» — серьезные большие клубы. Они тогда куда все, если мы будем выше шестерки? (смеется). Понятно, что должны быть амбиции, это спорт. Но реалистичная картина — шестое‑восьмое место.

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Все комментарии
b9um87ua89r2
b9um87ua89r2
сегодня в 23:16
Это и так понятно, ростов выше прыгнуть не сможет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:43
Хорошо хоть ни так:"Займем место где-то между вторым и пятнадцатым"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:37
На удивление она в точку попала. По размеру бюджета ЦСКА, Рубин и Ростов близки. Поэтому именно эти клубы и разыграют 6-8 места. Локо и Динамо 4-5. Спартак и Зенит 1-2, а Краснодар увы только третий. Могу ошибиться, но это мое мнение.
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