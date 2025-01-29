Салихова: «Я была сильно против трансфера Кокорина в „Спартак“»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала источнику слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина об РПЛ и игре за московскую команду.
Форвард в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk оскорбительно высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.
Кокорин и Газизов — это продукты больной футбольной системы, взращенной на государственный деньги, которые поимели всё от неё.
Действительно, я была сильно против трансфера Кокорина в «Спартак». В первую очередь, по человеческим качествам Кокорин — не типаж «Спартака». Во вторую, подбирать за «Зенитом», и тем более «Сочи», и ещё брошенное ими — для меня было табу.
Каждый раз за 5 минут до окончания тренировки начинал держаться то за заднюю мышцу, то ещё за какие-то части тела, лишь бы не играть, а поберечь себя красивого. Газизову я открыто высказывала, что у меня не просто сомнения, а уверенность, что ничего хорошего для команды не получится. Тот ответил, что покроет из своих. Вот откуда у человека, пришедшего из дотационного футбольного клуба «Уфа», такие средства, чтобы покрыть расходы на зарплату Кокорина? Естественно, он не покрыл, но не потому что у него не было финансов.
В последствие Газизов проиграл все суды, неприятно, что нынешние руководители не просто простили 90 миллионов, но ещё и доплатили, чтобы он прекратил судиться со «Спартаком», а судился только с Федуном. Получается, что Газизов поимел и частный футбол тоже. Отсюда не надо удивляться фразам Кокорина, что РПЛ — это г***о. Эта фраза — плевок во всех тех, кто помог ему стать футболистом: в детских тренеров, врачей, реабилитологов и футболистов, которые не уехали.
Кокорин не про тонкие материи, ему хочется хвастаться тем, что он звезда в кипрском футболе, посмеиваясь над теми, кто на игры ездит в поездах, а в отпуск летает через Стамбул, а не как он добирается на «Ламборджини» куда захочет.
Но пусть те, кто негодуют по поводу фразы Кокорина, докажут обратное. Есть ли чем крыть? Бесконечные судейские скандалы, раздача паспортов бразильцам, фарм клубы, гос. финансирование, которое привело к тому, что есть очень богатые клубы и сильно бедные, и между ними бездна. В этой бездне покупные игры и чего только нет. И главное, в РПЛ менеджеры и игроки с агентами приезжают только за деньгами, а не для развития карьеры. Где нет развития, включается неразумное потребление. Поэтому игроки подписываются, тут же разрываются контракты с выплатами, на их место подписываются новые. Деньги никто не считает, за fair-play больше нет необходимости следить. И никто не старается пристраивать игроков, как в своё время продали Кокорина в «Фиорентину». И что делается сейчас для того, чтобы Кокорин не стал ролевой моделью для новых поколений футболистов?
О «Спартаке»
- Отличные воспоминания. Заработал за полгода кучу бабок - и ушел... Вообще, контракт со «Спартаком» подписывал назло «Зениту». Мне же обещали, что после того, как мы спасем «Сочи» от вылета, позовут обратно в Питер. А по факту сказали: «нет». Было обидно. Вот и ушел в «Спартак». Там хороший тренер был - Доменико Тедеско. Понимал, что только эта команда в состоянии конкурировать с «Зенитом»... Правда, выяснилось, что «Спартак» - клуб интриганов. Все живут сплетнями и получают от этого удовольствие. Особенно много хейта в отношении меня было у Заремы. Даже не знаю почему.
О «Спартаке»
- Отличные воспоминания. Заработал за полгода кучу бабок - и ушел... Вообще, контракт со «Спартаком» подписывал назло «Зениту». Мне же обещали, что после того, как мы спасем «Сочи» от вылета, позовут обратно в Питер. А по факту сказали: «нет». Было обидно. Вот и ушел в «Спартак». Там хороший тренер был - Доменико Тедеско. Понимал, что только эта команда в состоянии конкурировать с «Зенитом»... Правда, выяснилось, что «Спартак» - клуб интриганов. Все живут сплетнями и получают от этого удовольствие. Особенно много хейта в отношении меня было у Заремы. Даже не знаю почему.
Если непосредственно по Кокорину, то для меня, лично, он никогда не был приличным футболистом. Самый обычный. Не без способностей, конечно, но и не футбольная личность. В СССР, таких как Кокорин- навалом было, даже в 1-й лиге, которая, замечу, в то время, точно не уступала нынешней ПЛ России. А Кокорина возвели в ранг супер игрокa, только после его эффектного гола, играя за Динамо. Ну а какой он человек и говорить нечего- после его отсидки...
Если непосредственно по Кокорину, то для меня, лично, он никогда не был приличным футболистом. Самый обычный. Не без способностей, конечно, но и не футбольная личность. В СССР, таких как Кокорин- навалом было, даже в 1-й лиге, которая, замечу, в то время, точно не уступала нынешней ПЛ России. А Кокорина возвели в ранг супер игрокa, только после его эффектного гола, играя за Динамо. Ну а какой он человек и говорить нечего- после его отсидки...
P.s. Удивительная тенденция в последнее время иметь завышенные запросы при наличии одной лишь пи...ы.
P.s. Удивительная тенденция в последнее время иметь завышенные запросы при наличии одной лишь пи...ы.