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Салихова: «Я была сильно против трансфера Кокорина в „Спартак“»

сегодня, 11:53

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала источнику слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина об РПЛ и игре за московскую команду.

Форвард в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk оскорбительно высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

Кокорин и Газизов — это продукты больной футбольной системы, взращенной на государственный деньги, которые поимели всё от неё.

Действительно, я была сильно против трансфера Кокорина в «Спартак». В первую очередь, по человеческим качествам Кокорин — не типаж «Спартака». Во вторую, подбирать за «Зенитом», и тем более «Сочи», и ещё брошенное ими — для меня было табу.

Каждый раз за 5 минут до окончания тренировки начинал держаться то за заднюю мышцу, то ещё за какие-то части тела, лишь бы не играть, а поберечь себя красивого. Газизову я открыто высказывала, что у меня не просто сомнения, а уверенность, что ничего хорошего для команды не получится. Тот ответил, что покроет из своих. Вот откуда у человека, пришедшего из дотационного футбольного клуба «Уфа», такие средства, чтобы покрыть расходы на зарплату Кокорина? Естественно, он не покрыл, но не потому что у него не было финансов.

В последствие Газизов проиграл все суды, неприятно, что нынешние руководители не просто простили 90 миллионов, но ещё и доплатили, чтобы он прекратил судиться со «Спартаком», а судился только с Федуном. Получается, что Газизов поимел и частный футбол тоже. Отсюда не надо удивляться фразам Кокорина, что РПЛ — это г***о. Эта фраза — плевок во всех тех, кто помог ему стать футболистом: в детских тренеров, врачей, реабилитологов и футболистов, которые не уехали.

Кокорин не про тонкие материи, ему хочется хвастаться тем, что он звезда в кипрском футболе, посмеиваясь над теми, кто на игры ездит в поездах, а в отпуск летает через Стамбул, а не как он добирается на «Ламборджини» куда захочет.

Но пусть те, кто негодуют по поводу фразы Кокорина, докажут обратное. Есть ли чем крыть? Бесконечные судейские скандалы, раздача паспортов бразильцам, фарм клубы, гос. финансирование, которое привело к тому, что есть очень богатые клубы и сильно бедные, и между ними бездна. В этой бездне покупные игры и чего только нет. И главное, в РПЛ менеджеры и игроки с агентами приезжают только за деньгами, а не для развития карьеры. Где нет развития, включается неразумное потребление. Поэтому игроки подписываются, тут же разрываются контракты с выплатами, на их место подписываются новые. Деньги никто не считает, за fair-play больше нет необходимости следить. И никто не старается пристраивать игроков, как в своё время продали Кокорина в «Фиорентину». И что делается сейчас для того, чтобы Кокорин не стал ролевой моделью для новых поколений футболистов?

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Все комментарии
zbgyfmxnu2fk
zbgyfmxnu2fk
сегодня в 13:11
Так сильно была против, что аж три дня из-за этого Федуну не давала
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:08
Из Сашкиного интервью:
О «Спартаке»
- Отличные воспоминания. Заработал за полгода кучу бабок - и ушел... Вообще, контракт со «Спартаком» подписывал назло «Зениту». Мне же обещали, что после того, как мы спасем «Сочи» от вылета, позовут обратно в Питер. А по факту сказали: «нет». Было обидно. Вот и ушел в «Спартак». Там хороший тренер был - Доменико Тедеско. Понимал, что только эта команда в состоянии конкурировать с «Зенитом»... Правда, выяснилось, что «Спартак» - клуб интриганов. Все живут сплетнями и получают от этого удовольствие. Особенно много хейта в отношении меня было у Заремы. Даже не знаю почему.
Capral
Capral
сегодня в 12:57
Не стал читать всю статью, поскольку содержание её понял с первых строк. Но во многом с Заремой согласен. Правда, я не понимаю этих терок: типа- подбирать после Зенита и тп. От себя скажу так: Спартак и Зенит- разные истории, в разное время. И, если Спартак, в советское время был Великим Народным Клубом, то Зенит, даже оставляли в вышке, как город Ленина и Колыбель Революции... Поэтому, слова "подбирать" за Зенитом- несерьезны сами по себе. Спартак- всегда будет Великим, в любое время, а Зенит- только как игрушка Газпрома, а значит- явление временное.

Если непосредственно по Кокорину, то для меня, лично, он никогда не был приличным футболистом. Самый обычный. Не без способностей, конечно, но и не футбольная личность. В СССР, таких как Кокорин- навалом было, даже в 1-й лиге, которая, замечу, в то время, точно не уступала нынешней ПЛ России. А Кокорина возвели в ранг супер игрокa, только после его эффектного гола, играя за Динамо. Ну а какой он человек и говорить нечего- после его отсидки...
b4rz3kkuu3pt
b4rz3kkuu3pt
сегодня в 12:50
Зарема решила о себе напомнить, скандалов в спартаке маловато.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 12:45
Я "эту тенденцию", а именно видео с Патриков, где дамы рассуждают о минимальном заработке своего потенциального парня в несколько миллионов в месяц, частенько смотрю как хорошее юмористическое шоу :)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:37, ред.
А сама такая бедная, несчастная овечка. С хлеба на воду перебивается и никогда не имела отношения к огромным деньжищам. Да как вы могли такое подумать про неё!)) От зависти, что кто-то богаче, сразу куча намёков на фарм-клубы, судейские скандалы и прочее. Сашке же персонально завидует, что он на Ламборджини хоть куда)) А не как она, на самолёте через Стамбул))

P.s. Удивительная тенденция в последнее время иметь завышенные запросы при наличии одной лишь пи...ы.
nikolah
nikolah
сегодня в 12:25
Кокорин Базу выдал про спартак, где же публикация цитат от соккера, ах да, это же не Зенит, на Зените можно только инфоповод ловить, всё понятненько)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 12:20
Кто-то эскортниц тоже брезгует подбирать. 🤔
adekvat
adekvat
сегодня в 12:16
Давно не слышло было мадам, но блин она права в этот раз.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:01, ред.
Интересно...а куда Сашка с Кипра на ламборджини доедет?)...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:57
А я уже стал забывать что такая существует....
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