Салихова: «Я была сильно против трансфера Кокорина в „Спартак“»

, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала источнику слова нападающего «Ариса» об РПЛ и игре за московскую команду.

Форвард в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk оскорбительно высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

Кокорин и Газизов — это продукты больной футбольной системы, взращенной на государственный деньги, которые поимели всё от неё.

Действительно, я была сильно против трансфера Кокорина в «Спартак». В первую очередь, по человеческим качествам Кокорин — не типаж «Спартака». Во вторую, подбирать за «Зенитом», и тем более «Сочи», и ещё брошенное ими — для меня было табу.

Каждый раз за 5 минут до окончания тренировки начинал держаться то за заднюю мышцу, то ещё за какие-то части тела, лишь бы не играть, а поберечь себя красивого. Газизову я открыто высказывала, что у меня не просто сомнения, а уверенность, что ничего хорошего для команды не получится. Тот ответил, что покроет из своих. Вот откуда у человека, пришедшего из дотационного футбольного клуба «Уфа», такие средства, чтобы покрыть расходы на зарплату Кокорина? Естественно, он не покрыл, но не потому что у него не было финансов.

В последствие Газизов проиграл все суды, неприятно, что нынешние руководители не просто простили 90 миллионов, но ещё и доплатили, чтобы он прекратил судиться со «Спартаком», а судился только с Федуном. Получается, что Газизов поимел и частный футбол тоже. Отсюда не надо удивляться фразам Кокорина, что РПЛ — это г***о. Эта фраза — плевок во всех тех, кто помог ему стать футболистом: в детских тренеров, врачей, реабилитологов и футболистов, которые не уехали.

Кокорин не про тонкие материи, ему хочется хвастаться тем, что он звезда в кипрском футболе, посмеиваясь над теми, кто на игры ездит в поездах, а в отпуск летает через Стамбул, а не как он добирается на «Ламборджини» куда захочет.