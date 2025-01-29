Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Карпин рассказал, что нужно сделать «Спартаку», чтобы стать чемпионом

сегодня, 18:10

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, что нужно сделать «красно-белым», чтобы завоевать чемпионство.

Как тренеру «Ростова» мне не очень удобно разбирать игру «Спартака» и оценивать его шансы в чемпионате. Скорее это дело Станковича или журналистов. Хотя не скрою, что, как и все, кто прожил в «Спартаке» хотя бы часть своей жизни, продолжаю следить за его судьбой, которая складывается по-разному. Что ж, сезон на сезон не приходится. Но мне кажется, если «Спартаку» удастся вновь стать той семьей, какой он был в победные времена Романцева, то это может стать шагом к возвращению золотой мечты его болельщиков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Романцев оценил шансы «Спартака» не чемпионство в нынешнем сезоне
Сегодня, 17:06
Салихова: «Я была сильно против трансфера Кокорина в „Спартак“»
Сегодня, 11:53
Николич: «Клуб занимается трансферами, но уже работает фактор времени»
Вчера, 14:00
Мусаев: «„Краснодар“ — тот клуб, который дорожит своим стилем»
Вчера, 13:50
Аршавин: «У Клаудиньо давно было желание уйти из „Зенита“»
27 января
Семак: «Проигрывать никто не любит, но это этап подготовки»
27 января
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 18:48
Чтобы стать семьёй, игрокам Спартака надо вспомнить, что они спартаковцы. Но не всем это сейчас дано, поскольку не все, играющие в команде, понимают это, что значит быть спартаковцем. Прошли времена.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:36
Для того чтобы стать той семьёй нужно людьми быть, а в Спартаке много нелюдей типа Хлусевича у которых только деньги, собственность и престиж на уме. Времена нынче не те. Но братан Деян конечно на какое то время сблизил игроков, вопрос на 6 ли матчей или на подольше?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:17
Валера - "Не сыпь ты соль на раны"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 