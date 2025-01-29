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Валерий Карпин назвал самый неожиданный подарок от своей супруги Дарьи

сегодня, 22:07

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, какой самый неожиданный подарок получил от своей супруги Дарьи Карпиной.

Самый необычный и неожиданный — видеопоздравление от моего любимого актера. Она сделала и переслала мне его. Но самое сильное — когда я это посмотрел и послушал, я сказал: «Это кто?» Актер был в гриме, я не узнал и сначала не подумал, что это возможно. А когда она сказала, я офигел. Это Даниил Воробьев. У него все роли, которые я видел, обалденные. Но самое главное, они все разные. И в роли бандита, и наркомана, и доктора. И все сделаны идеально. Вот такие неожиданные и нематериальные подарки — более приятные и запоминающиеся.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:52
А я вообще впервые его вижу. И это называется актер?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:50
...Минхерц, сам удивлён, этот Воробьёв - стопроцентный беспредельщик, роли такого плана его конёк! Вот почему
Валерка нервый и вспылчивый,насмотрится такого кино
и нервы ни к чёрту!
Capral
Capral
сегодня в 22:47
Анатолий Кандауров.

Вы абсолютно правы. Это, я- старый великовозрастный гимназист живу счастливым прошлым, а вот Карпин, по ходу- опережает время...)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:41
CapralCapral
А что Вы, Виктор Семенович , хотите: Какие времена, такие и нравы, такие и герои. Увы , время СССР и вечные ценности безвозвратно ушли....
Capral
Capral
сегодня в 22:27
Мда, предпочтения у Валеры, те ещё... Нашел "великого" актера и рад его ролику. Мне вот просто интересно, Валера, вообще слыхал о настоящих Великих актерах- Смоктуновском, С.Бондарчуке или Евстигнееве?
drug01
drug01
сегодня в 22:26
Рад за него, очень приятно...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:15
)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:11, ред.
Хорошо хоть не видео с Дзюбой
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