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Романцев оценил шансы «Спартака» не чемпионство в нынешнем сезоне

сегодня, 17:06

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил шансы «красно-белых» стать чемпионами в нынешнем сезоне РПЛ.

В матче с «Краснодаром» чувствовалось, что команда стала тверже, мощнее. И дело даже не в результате. Хотя разгром одного из лидеров на его поле дорогого стоит. Но я бы особо выделил тот настрой, с которым «Спартак» от звонка до звонка провел два тайма, с первых минут навязав сопернику свою волю. И, не посматривая на часы, в таком же ключе довел встречу до победы. Вот с такой игрой можно решать самые большие задачи. А сейчас у Станковича есть с кем это делать.

Все удивляются тому, как заиграл Угальде, как прибавили Бонгонда, Барко, Умяров, Дуарте, Мартинс, Пруцев. Все объяснимо — растет команда, растут игроки. А победная серия, в которой были обыграны ЦСКА, «Локомотив» и тот же «Краснодар», говорит, что этот «Спартак» способен на многое. Теперь главное — ворваться в весну с тем победным аппетитом, который он почувствовал в Краснодаре. А мы, болельщики, ему в этом поможем. И будем ждать новых побед, включая золотую.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:57, ред.
Он сам всё вскрыл этим поздравлением с рождением дочери где тренер бежит а вся команда его лупит. Тут один участник здорово сказал что не представляет себе великих тренеров прошлого вот так по детско-юношески отмечающих с командой рождение дочери. Не как отец-наставник а как братишка-кореш он им скорее.

А это да, вы верно рассуждаете, первый шаг в решении проблемы - признание её наличия, но к сожалению пока что в Лукойле не стремятся к этому так как собственно и сами особой зрелостью не выделяются. А как можно заметить незрелость не будучи самим зрелыми? Ответ - никак
112910415
112910415
сегодня в 18:54
интересная будет весна
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 18:53, ред.
Вы сказали больше, чем я хотел написать.))) Если я стремился, максимально мягко сгладить все проблемные места команды, как посторонний человек, то Вы, как болельщик Спартака- вскрыли всё, что имеет место... Всё правильно, только реальный и правдивый взгляд на проиходящее- путь к УСПЕХУ!!!!!!!
9uhhzhhy97vc
9uhhzhhy97vc
сегодня в 18:50
Очередной раз будем ждать от Спартака борьбы за золото
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:42, ред.
Если Спартак возьмёт чемпионство в этом сезоне это будет шальное, случайное чемпионство, как это было с Каррерой. Солидность и взрослости в команде как не было так и нет, да и откуда она возьмётся если и тренер у команды дылда переросток. Пока эта банда подростков на кураже и внутри среди них химия позитивная, но некому будет погасить страсти когда вдруг начнёт закипать кровь, тренер к сожалению не тот человек, судя по разбитым стёклам ростовского стадиона зрелости в нём столько же сколько и, ну например в Барко или Умярове, пацан пацаном.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:25
Главное , что бы опять не наступить на одни и те же грабли
Когда начали с поражения в Оренбурге...А так конечно вход на оставшиеся игры будет всем командам не простой и кто справиться с этим быстрее и без потерь тот и музыку будет заказывать по окончанию этого чемпионата
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 18:18, ред.
...нам бы тоже дождя не помешало, остатки снега смотрятся как обгоревшие кучки чего либо,зрелище
отвратное,не эстетичное! Хорошего вечерка!
lotsman
lotsman ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:14
И ещё останется время для исправления недочётов. А в Питере погода сошла с ума. конец января и третий день дождь поливает. В данный момент за бортом +4 и мелкий дождь. Ужас.)
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 18:11
...что там в Питере с погодой?!
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 18:10
...в большей степени,да!!!
lotsman
lotsman ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:10
Я думаю что Зимний кубок РПЛ покажет степень подготовки лидеров к чемпионской гонке.
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 18:03, ред.
...чем сильней конкуренция тем качественней и интереснее футбол ! Но как коренной москвич хотелось бы завоевать золото столичному Клубу!
Тем не менее при полном параде,отдохнувшие,прибавившие мастерства на сборах все претенденты начинают с нуля (не по очках,психологически) и великое дело стартовать с победы!
lotsman
lotsman
сегодня в 17:53
Спартак перед зимней паузой набрал хороший ход. Если они продолжат так и весной, то будет очень интересно побороться с ними за чемпионство. Для меня интерес ещё в том, что среди знакомых есть спартаковцы, да и в коллективе, где я работаю, есть ярый спартаковец, вкупе с Барсиком.)
Capral
Capral
сегодня в 17:51
Как бы хотелось, чтобы слова Уважаемого мною Олега Ивановича оказались пророческими... Но не совсем, с им сказанным я согласен. Игру в Краснодаре я бы не стал рассматривать, с точки зрения фееричной и дающую пищу для размышлений. Краснодар- играющая команда, которая по своей футбольной доктрине играет сама и дает играть сопернику. Кроме того, Мусаев, не настолько опытный и прагматичный тренер, чтобы в одном сезоне- дважды громить Спартак. Что касается роста игроков Спартака, конечно, улучшения видны- сыгранность, понимание тренерских идей и тп. Но очень не хочется, чтобы осенний рывок Спартака, стал, только ярким всплеском эмоций. Спартак еще очень сырой, и признаюсь, фундаментальной тренерской мысли, в полной мере еще не увидел. Спартак выглядит очень воздушным и не очень прочным коллективом, и конечно, в некоторых аспектах игры- даже уязвимым. Прав Романцев- очень важно пережить Спартаку весну, со всеми её сюрпризами, и с её, известной всем- весенней нестабильностью.

Удачи Спартаку!!!!!!!
матос
матос
сегодня в 17:35
Желаю лишь удачи и успехов Спартаку!
dxtfsevp2qvb
dxtfsevp2qvb
сегодня в 17:26
Спартак опять будет далек от чемпионства.
drug01
drug01
сегодня в 17:22
Романтик Романцев это было тогда.... Наступил 2025!!!
протон
протон
сегодня в 17:21
Олега Ивановича слушать надо!!!!! Один из лучших и любимых тренеров моего детства
magnum3000
magnum3000
сегодня в 17:16
Чемпионом становятся не за пару тройку матчей, а на длинной дистанции.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:12
Спартак еще поборется с Зенитом - это точно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:08
Чемпионство забронировал Газпром за Зенитом ☝️😜
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