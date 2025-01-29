Романцев оценил шансы «Спартака» не чемпионство в нынешнем сезоне

Легендарный тренер «Спартака» оценил шансы «красно-белых» стать чемпионами в нынешнем сезоне РПЛ .

В матче с «Краснодаром» чувствовалось, что команда стала тверже, мощнее. И дело даже не в результате. Хотя разгром одного из лидеров на его поле дорогого стоит. Но я бы особо выделил тот настрой, с которым «Спартак» от звонка до звонка провел два тайма, с первых минут навязав сопернику свою волю. И, не посматривая на часы, в таком же ключе довел встречу до победы. Вот с такой игрой можно решать самые большие задачи. А сейчас у Станковича есть с кем это делать.