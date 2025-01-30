Миньоле: «Мы неплохо играли и можем гордиться собой»

Голкипер «Брюгге» после матча с «Манчестер Сити» (1:3) оценил выступление своей команды на основном этапе Лиги чемпионов. Коллектив занял 24-е место и сыграет в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала турнира.

Мы здорово играли и можем гордиться собой. В первом тайме мы были очень опасны на контратаках и имели несколько опасных моментов. Наше преимущество было заслуженным.

Во втором тайме «Манчестер Сити» пошел ва-банк и забил, когда им это было необходимо, но «Брюгге» показал хорошую игру и может гордиться выходом в плей-офф (в стыковые матчи — прим. ред.).

Посмотрим, с кем нам предстоит сразиться. Мы уже показали, что способны играть и быть на одном уровне со всеми оппонентами.

Не ожидали, что понадобится 11 баллов для прохода в следующий раунд, но по ходу турнира, и по тому, как мы выступали, это вполне заслуженный проход.