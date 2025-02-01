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«Тоттенхэм» сделал запрос по нападающему «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:04

«Тоттенхэм» сделал запрос по нападающему «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, так как сразу несколько игроков атаки «шпор» выбыли из-за травм. Однако неизвестно, какую сумму запросят манкунианцы и согласится ли сам игрок на такой переход. «Тоттенхэм» уже проявлял интерес к Гарначо, речь шла об аренде, но переговоры закончились неудачно. Теперь же «шпоры» вновь переключились на 20-летнего аргентинца, после того как не смогли согласовать условия личного контракта с нападающим «Баварии» Матисом Телем.

Также на Гарначо претендует «Челси», представителей клуба видели на «Олд Траффорд». «Синие» сделали официальный запрос по вингеру. «Манчестер Юнайтед» ответил, что готов продать игрока за 65 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее «Наполи» вышел из борьбы за Гарначо.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:55
Лучше в Наполи, чем остаться без трофей))))да и итальянская Серия А больше подходит Гарначо.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:16
А Гарначо для чего это?
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